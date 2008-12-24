Главное на 24 декабря (день)

В сфере ТЭК. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что в ближайшее время НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» подпишут соглашение о снабжении газа в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с послами стран «Большой семерки» и представителем Европейской комиссии, аккредитованным в Украине.

«Я надеюсь, что в ближайшее время будет подписано соглашение между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» о полном снабжении газа в 2009 году», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом Президент заметил: «Наш вопрос - найти компромисс не только в вопросе цены, транзита, хранения в подземных хранилищах».

В.ЮЩЕНКО сообщил, что на сегодня в подземные хранилища закачаны 30 млрд. кубометров газа. «Таких объемов газа, думаю, лет 10-15 не было», - сказал он, заметив, что определенная часть объемов этого газа предназначена для снабжения в Европу.

«Таким образом, мы можем заявить, что газовая политика снабжения газа в Европу будет стабильнее, чем была год-два тому назад», - заверил Президент.

Виктор ЮЩЕНКО от имени государства заверил, что транзит всех энергоносителей в Европу будет бесперебойным. «Украина гарантирует обеспечение бесперебойного транзита энергоносителей в Европу, в том числе и российского газа», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он проинформировал, что украинская сторона обеспечивает регулярные платежи по текущему потреблению газа.

В то же время Президент заметил, что недоразумение с российской стороной, возникшее вокруг платежей за газ, «касается сезонного накопления газа, который был закачан в летний период в подземные хранилища».

Кроме того, по словам В.ЮЩЕНКО, часть платежей за газ Украина осуществляет досрочно, вторая часть будет перечисляться в январе, феврале, марте - по мере потребления газа.

Бюджет. Президент Украины считает, что парламент должен найти компромисс относительно принятия государственного бюджета на 2009 год.

При этом он заметил, что проект бюджета на следующий год, который правительство предлагает принять, «вызывает большую обеспокоенность относительно его параметров, качества, сбалансированности».

«Я абсолютно убежден, что бюджет 2009 года может быть сбалансированным и эффективным только при одном условии, - когда состоится экономическая, социальная, фискальная реформы, которые сбалансируют расходы и доходы национального бюджета», - сказал Президент, заметив при этом, что сейчас основные макроэкономические прогнозы на следующий год пессимистичнее, нежели предусмотренные в проекте госбюджета-2009.

По словам В.ЮЩЕНКО, председатели областных советов, мэры городов и представители других институтов власти «высказывают несколько другие пожелания относительно его параметров».

Президент отметил, что именно поэтому в парламенте необходимо начать дискуссию относительно внесения изменений в проект настоящего документа.

«И моя цель - найти консолидацию всех политических сил в парламенте для принятия бюджета», - заметил В.ЮЩЕНКО, объяснив, что коалиция, созданная в парламенте, не сможет сама принять его. «Поэтому необходимо искать компромисс в более широком кругу политических сил в парламенте и по бюджету, и по социально-экономическим законам», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря Кабинет Министров передал в Верховную Раду и представил проект государственного бюджета на 2009 год.

В тот же день фракция Партии регионов заявила, что не поддерживает правительственный проект бюджета на 2009 год.

Законодательство. Верховная Рада приняла сегодня в первом чтении законопроект об отмене 5 общегосударственных и 10 местных налогов и сборов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие внесенного правительством законопроекта «О местных налогах и сборах» (N 3532 от 22.12.2008) в первом чтении проголосовали 235 народных депутатов из 435 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается из состава общегосударственных налогов и сборов исключить: налог на промысел и фиксированный налог для физических лиц от занятия предпринимательской деятельностью; гербовый сбор; сбор в Фонд для осуществления мер по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и социальной защиты населения; сбор в Государственный инновационный фонд.

При этом из состава местных налогов и сборов, как малоэффективные, не играющие существенной роли в формировании доходов местных бюджетов и не покрывают расходов на их администрирование, предусматривается исключить: сбор за выдачу разрешения на размещение объектов торговли и сферы услуг, поскольку торговая деятельность и деятельность по предоставлению бытовых услуг подлежит патентованию; коммунальный налог, которым облагается налогом количество рабочих мест и который в условиях проблемы занятости населения в Украине носит деструктивный характер; сбор за участие в бегах на ипподроме, сбор за выигрыш на бегах на ипподроме, сбор с лиц, которые принимают участие в игре на тотализаторе на ипподроме, сбор за выдачу ордера на квартиру, сбор с владельцев собак, сбор за право использования местной символики, сбор за право проведения кино- и телесъемок, сбор за проведение местных аукционов, конкурсной распродажи и лотерей.

Предусматривается также изменить подходы в налогообложении рыночным сбором, а именно - предоставить ему статус налога, а плательщиками определить лиц, которые являются владельцами или пользователями земельного участка, отведенного для рынка.

Ставки налога предложено устанавливать за 1 кв. метр площади земельного участка рынка, и их размер будет зависеть от места расположения рынка, режима его работы, вида товаров (работ, услуг), продажа которых осуществляется на рынке.

Вместо сбора за парковку автотранспорта предложено ввести налог за места для парковки транспортных средств.

Кроме того, парламент принял сегодня в первом чтении проект закона об увеличении ставок рентной платы за природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта “О внесении изменений в Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” в первом чтении проголосовали 230 народных депутатов из 439, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается установить, что в каждом налоговом периоде, который равняется календарному месяцу, субъекты ведения хозяйства, осуществляющие добычу (в том числе во время геологического изучения) углеводородного сырья, а именно - природного газа (в том числе нефтяного (попутного) газа) и газового конденсата и нефти на основании специальных разрешений на право пользования недрами, вносят в порядке, определенном Кабинетом министров, в государственный бюджет рентную плату за природный газ (в том числе нефтяной (попутный) газ) в размере 300 гривень за 1000 кубометров добытого природного газа (в том числе нефтяного (попутного) газа) и в размере 200 гривень за 1000 кубометров добытого природного газа (в том числе нефтяного (попутного) газа) из залежей, полностью залегающих на глубине более 5000 метров, на участках недр (месторождениях) в пределах территории Украины.

Также предлагается установить, что величину корректирующего коэффициента вычисляет Министерство финансов десятичной дробью с точностью до четырех знаков по данным Государственной таможенной службы Украины для каждого налогового (отчетного) периода путем деления средней таможенной стоимости импортного природного газа (в том числе нефтяного (попутного) газа), сложившейся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины за отчетный период, на базовую цену, которая равняется 897,5 гривни за 1000 кубометров.

В законодательной сфере. Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО обратился к руководителям телерадиоорганизаций, руководителей организаций внешней рекламы, к руководителям рекламных агентств по поводу запрещения с 1 января рекламы алкогольных напитков и табачных изделий.

Он напомнил, что в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно рекламы», который принят 18 марта, с 1 января 2009 года будет запрещена реклама алкогольных напитков, табачных изделий и соответствующих торговых марок средствами внешней рекламы.

Кроме того, будет запрещено приводить в телепередачах звуковую информацию рекламного характера о спонсоре - производителе алкогольных напитков, его наименовании или торговой марке.

По словам Н.ТОМЕНКО, представители рекламной деятельности должны понимать, что никакие ссылки на экономические трудности не дают оснований для ревизии закона или его отсрочки. Он отметил, что следующий год будет не репрессивным, а будет делаться все для того, чтобы этот закон был введен в действие.

Финансы. Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,95/8,12 грн., цены на российскую валюту поднялись до 0,2720/0,2880 грн., котировки по евро-гривне составили 11,0896/11,3570 грн. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились до 1,3967/1,3969 долл. США (вторник – 1,3985/1,3987).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня 7,8788/8,0000 грн.

Напомним, вчера на межбанке торги по доллару США завершились на значениях 8,00/8,20 грн., по евро – 11,1755/11,4850 грн.

В банках Киева курс наличного доллара на сегодня немного уменьшился и составил в среднем 7,50/8,30 грн., евро – 10,40/11,60 грн.

Нацбанк укрепил гривню по отношению к доллару на 8 копеек и установил на сегодня официальный курс на уровне 7,79 грн./долл. США.

Политика. Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за начало импичмента Президента Украины после смены правительства. В частности, В.ЯНУКОВИЧ выразил мнение, что смена руководства Национального банка Украины существенно не повлияет на ситуацию в стране.

"Ничего не даст освобождение Владимира СТЕЛЬМАХА (от должности председателя НБУ – УНИАН). Освобождение В.СТЕЛЬМАХА - это политика Юлии ТИМОШЕНКО, которая хочет показать, что кто-то виноват, но не правительство. Мы это хорошо понимаем. Поэтому необходимо начинать с правительства. Потом я согласен подойти к процедуре рассмотрения вопроса по Национальному банку, а затем - к началу импичмента Президента", - сказал лидер Партии регионов

Предпринимательство. Представители малого и среднего бизнеса предложили власти ряд мер для выхода из политического и финансового кризиса в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, в Украинском доме в Киеве 23 декабря состоялась Первая национальная антикризисная конференция малого и среднего бизнеса.

В конференции приняли участие свыше 150 предпринимателей, ряд профильных должностных лиц и независимых специалистов отрасли, которые обсудили основные проблемы малого и среднего бизнеса, причины возникновения кризиса и внесли конструктивные предложения для их решения.

Выступая на конференции, лидер Партии малого и среднего бизнеса Ярослав МИСЯЦ от имени малого и среднего бизнеса заявил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не нужны стране. «Президент Украины, Кабинет министров во главе с премьером, весьма дорогие чиновники и власть предержащие! Мы пригласили вас сегодня на Первую национальную антикризисную конференцию малого и среднего бизнеса для того, чтобы сообщить, что вы стране не нужны, поскольку ведете жестокую войну против народа”, – заявил Я.МИСЯЦ.

Я.МИСЯЦ призвал предпринимателей объединиться, чтобы выжить в условиях кризиса и очистить власть от коррупционеров.

Как заявила предприниматель Алена ДОБРОВОЛЬСКАЯ, представители малого и среднего бизнеса инициируют создание ассоциации «Антикризисная лига предпринимателей Украины».

По ее словам, ранее представители малого и среднего бизнеса уже обращались к Кабинету Министров Украины с требованием защитить украинских предпринимателей от последствий непрофессиональных действий государственных органов в условиях экономического кризиса.

Участники ассоциации требуют от Кабмина создать льготную систему кредитования малого и среднего бизнеса, а также рассмотреть вопросы снижения процентных ставок по валютным кредитам для малых и средних предпринимателей, предоставления кредитных отсрочек по кредитным обязательствам, продления срока кредитных договоров на 12 и более месяцев и пересмотра условий погашения валютных кредитов.

На сегодня, по словам А.ДОБРОВОЛЬСКОЙ, организация находится на стадии регистрации, однако уже завтра ее участники намерены начать на майдане Незалежности сбор подписей для того, чтобы обратиться к Кабмину со своими требованиями.

Результатом работы конференции стало принятие резолюции, основные пункты которой содержат пути выхода из политического и финансового кризиса в Украине. В частности, участники конференции предлагают: отменить налоги для малого и среднего бизнеса; установить жестокую меру наказания для взяточников; отменить пропорциональную систему выборов в Украине; признать обстоятельства, возникшие в рамках кризиса, форс-мажором; сформировать кадровый резерв для народного правительства Украины, целью которого будет содействие малому и среднему бизнесу и формирование сильного среднего класса в Украине.