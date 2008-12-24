С 31 декабря подорожает пересылка писем и бандеролей

С 31 декабря 2008 года вступают в силу новые Предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи. Как сообщает ЛІГАБізнесІнформ, стоимость пересылки писем по Украине (массой до 20г) будет повышена на 50 коп, а бандероли (до 100г) - на 75 коп. Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС).

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе НКРС, стоимость пересылки в пределах Украины посылки без объявленной ценности массой 1 кг повышено на 1 грн. 60 коп. Для других стран стоимость пересылки простых писем (до 20г) повышены на $0,01-$0,2, а бандеролей (до 100г) на $0,17-$0,4.

Повышение цен на почтовые услуги объясняется низкой рентабельностью "Укрпочты", которая составляет сегодня 1%.

Напомним, на протяжении 10 месяцев 2008 года общая сумма доходов "Укрпочты" без НДС составила 3 млрд. 276,4 млн.грн. Средняя заработная плата одного штатного сотрудника составляет 997,1 грн., что на 37,9% превышает показатель соответствующего периода в прошлом году.