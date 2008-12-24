За 9 месяцев рентабельность «Укрпочты» составила 1%

Повышение тарифов на универсальные услуги почтовой связи осуществлено для обеспечения стабильной работы Украинского государственного предприятия почтовой связи (УГППС) «Укрпочты» и всей почтовой отрасли.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Национальной комиссии по вопросам регулирования связи, поступившем в УНИАН.

«При ситуации, которая сложилась на рынке предоставления услуг почтовой связи, в связи с углублением кризисных явлений в экономике страны, возникла угроза обеспечению стабильной деятельности национального оператора УГППС «Укрпочта» и последующему функционированию всей почтовой отрасли», - отмечается в комментарии.

По данным НКРС, за 9 месяцев 2008 года рентабельность от обычной деятельности УГППС «Укрпочта» составила всего 1,0%. Также, как считают в НКРС, «критически низким в предприятии является уровень оплаты труда». Сегодня здесь работает 115 тыс. работников, из них почтальонов - свыше 47 тыс. человек, при этом среднемесячная заработная плата одного работника УДППЗ “Укрпочта” почти в 2 раза ниже средней заработной платы по Украине, а у почтальонов - почти в 3 раза.

«С целью недопущения углубления негативных явлений в деятельности национального оператора УГППС “Укрпочта”, выполнения им обязательств по предоставлению универсальных услуг на всей территории Украины и финансового плана в следующем году, который создаст условия для обеспечения социальной защиты многотысячного коллектива украинских почтовиков, НКРС принято решение о повышении Предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи», - говорится в комментарии НКРС.

По данным комиссии, новые тарифы на универсальные услуги почтовой связи вступают в силу с 31 декабря 2008 года.

Как сообщал УНИАН, новые тарифы утверждены решением НКРС №1244 от 4 декабря 2008 года "Об утверждении Предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи» (зарегистрировано Минюстом 17 декабря 2008 года за № 1208/15899).

Согласно данным НКРС, изменение тарифов касается отдельных позиций прейскуранта, в частности: стоимость пересылки в пределах Украины простого письма массой до 20 граммов повышена на 50 коп.; стоимость пересылки в пределах Украины простой бандероли массой до 100 граммов повышена на 75 коп.; стоимость пересылки в пределах Украины посылки без объявленной ценности массой 1 кг повышена на 1 грн. 60 коп.

Кроме того, изменен уровень тарифов на пересылку письменной корреспонденции и посылок за пределы Украины, в основном в связи с изменением расчетных такс с иностранными странами. Например, для разных иностранных стран: стоимость пересылки простых писем массой до 20 граммов повышена на 0,01 - 0,20 долл. США; стоимость пересылки простых бандеролей массой до 100 граммов повышена на 0,17 - 0,40 долл. США.