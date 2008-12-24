ЦИК: На президентские выборы необходимо свыше 940 млн. грн.

На проведение очередных выборов Президента Украины необходимо свыше 940 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, сегодня состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое провел ее председатель Владимир Шаповал.

В сообщении напоминается, что частью второй статьи 38 Закона Украины "О выборах Президента Украины" определено, что объем средств для подготовки и проведения выборов Президента Украины по представлению Центральной избирательной комиссии предусматривается отдельной строкой в законе о государственном бюджете Украины. В соответствии с Конституцией Украины очередные выборы Президента Украины проводятся в последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий Президента Украины. Назначение выборов Президента Украины в предусмотренные Конституцией сроки относится к полномочиям Верховной Рады Украины, которая назначает очередные выборы Президента Украины не позднее, чем за сто тридцать дней до дня выборов.

Обращается внимание на то, что, учитывая отсутствие постановления Верховной Рады Украины о назначении очередных выборов Президента Украины (определение даты их проведения), Центральная избирательная комиссия лишена возможности осуществить расчет объемов расходов, которые необходимо предусмотреть отдельно в госбюджете на 2009 год и отдельно в госбюджете на 2010 год.

С целью обеспечения организации подготовки очередных выборов Президента Украины члены комиссии утвердили представление Центральной избирательной комиссии относительно объема средств для подготовки и проведения выборов Президента. Определено, что общая сумма указанных расходов составляет 651 млн. 385 тыс. грн. В случае назначения повторного голосования нужно будет потратить еще 289 млн. 900 тыс. грн. Поэтому с учетом этой возможности в целом на проведение выборов Президента Украины необходимо 941 млн. 285 тыс. грн.