Главное на 24 декабря (вечер)

Основная новость первой половины сегодняшнего дня касается банковской сферы. Премьер-министр Юлия Тимошенко требует от Президента Виктора Ющенко срочного увольнения главы Национального банка Владимира Стельмаха из-за продолжения НБУ политики девальвации гривни. При этом Тимошенко назвала «сеть» банков, причастных к махинациям НБУ. Она заявила, если Президент не выполнит требование, то весь груз ответственности ложится на него. Она считает, «если у него осталась еще хоть капля совести, если он запутался со всеми этими коррупционными действиями (связанными с Нацбанком – УНИАН), он обязан сам подать в отставку и уйти со своей должности, не перегружая такой процедурой (импичмента – УНИАН) парламент и другие органы власти”.

Она также подчеркнула, что НБУ отказался рефинансировать госбанки, готовые кредитовать дефицит бюджета. Премьер считает, что в условиях кризиса девальвация гривни не должна превышать 15%. Тимошенко отметила, что Международный валютный фонд не выдвигал никаких требований Украине по девальвации национальной валюты.

Новость для ТЭК. Премьер считает категорически недопустим вариант возврата «Газпрому» либо предоставление ему возможности по своему усмотрению использовать газ, закачанный в украинские хранилища.

Напомним, 23 декабря Президент заявил, что необходимо или рассчитаться за газ, закачанный в украинские подземные хранилища, или передать его другим владельцам. По его мнению, если это газ сезонного потребления, то правительство должно формировать политику, которую формируют другие страны. Он назвал бесперспективной подобную политику в условиях, когда конъюнктура цены на газ меняется.

В продолжение «газовой» темы. Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) заявила, что задолженность НАК «Нафтогаз Украины» за газ составляет более 2,1 млрд. долл., отметил пресс-секретарь компании RosUkrEnergo Андрей Кнутов. При этом он добавил, что не следует также забывать о долге НАК «Нафтогаз Украины» перед дочерней компанией RosUkrEnergo AG – ЗАО «УкрГаз-Энерго» за поставки газа в 2007 г. и начале 2008 г., который составляет порядка 1 млрд. долл.

Напомним, сегодня В.ЮЩЕНКО заявил, что вопрос погашения зодлженности "Нафтогаза" решен.

Заявления Газпрома. Российский монополист и "Нафтогаз" до 1 января не смогут заключить новый контракт по поставкам газа в Украину, но поставки российского газа в Европу будут осуществляться в полном объеме, заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сегодня на телемосте Москва-Киев в РИА Новости. Он также сказал, что цена на газ для Украины может быть приемлемой. Также обсуждается вопрос использования газа из украинских ПХГ. По его словам, отключение «трубы» не готовится.

Новости законодательства. Сегодня парламент во второй половине дня внес изменения в закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании, изменения в закон относительно государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, а также приняла в первом чтении проект закона относительно погашения долгов перед Пенсионным фондом.

Президент Украины остановил действие решения Киевской городской государственной администрации о повышении тарифов на коммунальные услуги для коммерческих предприятий.

Хроника валютного курса. Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке котировки по доллару США продолжили снижаться: с 7,95/8,12 грн. (открытие торгов) до 7,80/7,90 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 15:30 НБУ объявил о выходе на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,77/7,81 грн.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2720/0,2880 грн., а к 12:00 цены установились на уровне 0,2740/0,2820 грн. К закрытию торгов цены упали 0,2680/0,2760 грн. В России курс доллар-рубль вырос и составил 28,5811 (+0,2274) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3915/1,4015 долл. США. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0896/11,3570 грн., к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,2460/11,3460 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз 10,9020/11,0720 грн.

Еще одна финансовая новость. Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр Шлапак заявляет, что компенсацию по вкладам Сбербанка СССР в 2008 году получили только половина из обратившихся вкладчиков.

По его информации, в "Ощадбанк" за компенсацией обратилось 12,523 млн. граждан. Количество вкладчиков, которые получили компенсацию в 1 тыс. гривень, составляет 6,388 млн. человек, «то есть, почти 6 млн. вкладчиков не получило в этом году обещанных денег». По словам А.Шлапака, если учесть, что в бюджете-2009 на возвращение утраченных вкладов запланировано 250 млн. гривень, это позволит получить компенсацию около 270 тыс. человек. «Таким образом, через год у нас останется 5,8 млн. человек, которым еще в 2008 году были обещаны выплаты, и которым выплаты не будут осуществлены. Это говорит о том, что никакие бюджетные расходы не должны проводиться с «кандачка».

Новость в строительной сфере. Холдинговая компания «Киевгорстрой» в первом квартале 2009 года планирует начать строительство жилых домов, часть квартир в которых предусмотрена для пострадавших в результате деятельности компании «Элита-Центр». Первый вице-президент ХК “Киевгорстрой” Василий Можар заявляет, что на сегодня по 12 из 14 земельных участков для строительства объектов, квартиры в которых предусмотрены для пострадавших от «Элита-Центр», определены проекты, заключены договоры и определены генеральные подрядчики строительства.

Напоследок новость для киевлян. Власть Киева в следующем году планирует внедрить специальную программу поощрения жителей столицы, не имеющих долгов за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Об этом говорилось во время первого розыгрыша ценных призов среди наиболее добросовестных плательщиков за коммунальные услуги, который проводился сегодня в столичной мэрии. Среди призов были 10 золотых слитков по 2,5 г, 25 серебряных юбилейных монет и 568 фильтров для воды. Призы предоставили банк «Хрещатик» и одна из украинских торговых марок.