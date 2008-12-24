Украина идет в новый год без ”газового” контракта

"Газпром" и "Нафтогаз" до 1 января не смогут заключить новый контракт по поставкам газа на Украину. "Ситуация критическая, у нас на 1 января может не быть контракта", - заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в среду на видео пресс-конференции Москва-Киев в РИА Новости. Он напомнил, что украинская сторона настаивает на заключении нового контракта на поставку газа в 2009 году. "Мы принципиально с таким подходом согласны, но для этого нужно расплатиться по всем долгам", сказал Куприянов

В то же время он подчеркнул, что поставки газа в Европу должны осуществляться в полном объеме. "При этом, естественно, что объемы транзита мы будем подавать полностью, и все наши обязательства перед европейскими потребителями будем выполнять", - сказал он. По оценке "Газпрома", в текущем году Украина хорошо подготовилась к осенне-зимнему периоду, закачав в подземные хранилища достаточный запас газа. Это означает, что техническая возможность для того, чтобы обеспечить транзит, есть. При этом "Газпром" напомнил о заверениях руководства Украины и "Нафтогаза" в том, что транзитные обязательства будут выполнены. "Это нас не может не радовать", - добавил Куприянов.

Пикантной особенностью взаимных заверений является то, что кроме неподписаного котракта на поставку газа в Украину остается неутвержденной также транзитная ставка. «Газпром» потребовал от Украины обеспечить транзит газа и при неутверждении ставки на 2009 год. "Ставка транзита на следующий год продолжает обсуждаться, но в обязанности украинской стороны входит бесперебойное обеспечение транзита", - сказал С.Куприянов. Он напомнил, что существуют два контракта, не связанные между собой, - на поставку российского газа Украине и на его транзит через украинскую территорию. "У нас есть все основания от украинской стороны требовать выполнения всех обязательств по транзиту", - отметил Куприянов.

На сегодняшний день задолженность "Нафтогаза Украины"за поставки газа, по данным компании RosUkrEnergo, составляет более 2,1 миллиарда долларов.

По данным "Газпрома", долг Украины за газ, поставленный в ноябре, составляет 805,8 миллиона долларов, за поставки текущего месяца Украина не позднее 31 декабря должна перечислить 862,3 миллиона долларов, а также штрафные санкции за несвоевременную оплату. Сумма пени и штрафов на данный момент составляет около 450 миллионов долларов.

По информации "Нафтогаза Украины", он заранеее уведомил «Газпром», что до конца года не заплатит за газ, поставленный в ноябре и декабре.

Ранее "Газпром" заявлял, что невыплата долга является препятствием для заключения новых контрактов, что может привести к прекращению поставок газа Украине с 1 января.