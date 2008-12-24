АНОНС на 25 декабря 2008г.

Верховная Рада сегодня, 25 декабря, будет рассматривать проект государственного бюджета на 2009 год в первом чтении.

Накануне проект бюджета-2009 рассматривали в профильном парламентском комитете.

Как сообщал УНИАН, ВР приняла к рассмотрению проект госбюджета-2009, подготовленный правительством, 23 декабря.

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Состоится заседание Антимонопольного комитета Украины, где будут рассматриваться проблемы формирования Министерством транспорта и связи Украины тарифов на железнодорожные грузовые перевозки. В частности, речь пойдет об оценке обоснованности подходов Министерства к ценообразованию и мероприятиях Комитета по устранению нарушений конкурентного законодательства в сфере железнодорожных перевозок.

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Пресс-конференция заместителя министра транспорта и связи Украины, председателя Госавиаадминистрации Александра Давыдова на тему: «Итоги работы авиационной отрасли за 2008 год: достижения и перспективы»

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Пресс-конференция руководства АК "Киевэнерго". Вопросы: Ситуация с теплообеспечением Киева. взаимоотношения «Киевэнерго» и потребителей в расчетах за электроэнергию

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В 10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Первая жертва экономического кризиса - средний класс". В работе примет участие директор Института глобальных исследований Вадим Карасев

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Во Львове состоится круглый стол на тему: "Финансовый кризис Украине: позитивные стороны". Организатор - Институт общественного лидерства. Участники: Олег Березюк, директор департамента "Администрация городского председателя" Львовского горсовета; Галина Католик, доцент Львовского национального университета им.И.Франко; Виктор Шевчук, профессор Львовской коммерческой академии и др.

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В Донецке состоится круглый стол на тему: «Безопасность граждан на железнодорожном транспорте на примере города Славянск». Мероприятие состоится при участии представителей Донецкой железной дороги, Донецкой облгосадминистрации, местной власти г. Славянска, независимых экспертов.

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В г.Симферополе состоится церемония открытия нового, четвертого магазина «Фуршет». Участники: Александр Янишевский, председатель Правления ЗАО «Фуршет», Киев; Сергей Сторчак, коммерческий директор Сети «Фуршет» в АР Крым; Сергей Макеев, директор Сети «Фуршет» в АР Крым; Наталья Ищенко, зам. директора департамента регионального развития Сети «Фуршет».