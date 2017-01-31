Министр инфраструктуры сообщил, кому обязан знакомству с главой "Укравтодора" Новаком

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что обязан знакомству с нынешним исполняющим обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомиром Новаком народному депутату Украины из фракции "Блок Петра Порошенко" Игорю Кононенко.

Об этом министр сказал в интервью УНИАН.

"Как-то мы с ним (Кононенко - УНИАН) общались по поводу дорожной сферы… И он сообщил, что на примете есть хороший человек, которого можно рассмотреть советником по вопросам автодорожного хозяйства. Я с ним (Новаком – УНИАН) познакомился и, поскольку к тому времени была вакансия руководителя "Укравтодора", - предложил его на эту должность", - сказал Омелян.

При этом он подчеркнул, что доволен результатами работы Новака на посту главы "Укравтодора".

Также Омелян сообщил, что в отличие от другого поляка – главы правления "Укрзализныци" Войцеха Балчуна, который получает конкурентную зарплату в размере более 460 тысяч гривень в месяц, по Новаку до сих пор нет решения правительства об установлении ему рыночной зарплаты.

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"Премьер-министр обещает решить этот вопрос третий месяц. Мне очень неудобно, а Новаку – очень неприятно", – сказал глава Мининфраструктуры, добавив, что руководитель "Укравтодора" живет в Украине на свои собственные сбережения.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в октябре 2016 года назначил экс-министра транспорта Польши Славомира Новака главой "Укравтодора".

Новак сообщил, что, будучи министром транспорта, отвечал за стратегию развития транспортной отрасли Польши, а также за привлечение инвестиций для подготовки к Евро-2012. Также он отметил, что занимался реформированием "Польских железных дорог". По словам Новака, его главной задачей в "Укравтодоре" станет привлечение иностранных инвестиций и компаний для участия в дорожных тендерах.

Омелян в интервью УНИАН отметил, что в подписанном с главой "Укрзализныци" Войцехом Балчуном контракте предусмотрено примерно 463 тысяч гривень заработной платы ежемесячно, а также получение процентов в зависимости от выполнения ключевых показателей эффективности, утвержденных наблюдательным советом компании.