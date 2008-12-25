АМК признал необоснованным повышение цен на медикаменты

Антимонопольный комитет Украины привлек 7 крупнейших оптовых фармацевтических компаний в качестве ответчиков по делу относительно необоснованного повышения цен на медикаменты.

Как сообщила УНИАН пресс-служба АМК, об этом сегодня заявил исполняющий обязанности председателя Комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, это стало очередным шагом в расследовании.

В частности, соответствующие дела возбуждены в отношении ООО «БаДМ» (г. Днепропетровск), СП «Оптима-Фарм ЛТД» (г. Киев), ООО «ВВС-ЛТД» (с. Хостов, Киево-Святошинский р-н), ЗАО «Альба Украина» (г. Борисполь), ООО «Вента» ЛТД (г. Днепропетровск), ООО «Аптека «Биокон» (г. Киев) и ООО «Интерфарм» (г. Киев), в действиях которых зафиксированы признаки нарушения конкурентного законодательства.

Результаты анализа динамики цен свидетельствуют о похожем поведении этих компаний относительно завышения стоимости медикаментов - в частности, по ценовым показателям на 18 наиболее употребляемых лекарственных средств, среди которых амизон, арбидол, афлубин, доларен, эссенциале, карсил, кетанов, корвалмент, но-шпа, фезам и др.

«Антимонопольный комитет не получил от игроков фармацевтического рынка достаточных доказательств оснований и экономической оправданности таких действий. А похожее поведение семи крупнейших оптовых компаний в виде установления повышенных цен на лекарственные средства содержит признаки нарушения конкурентного законодательства. Отныне в новом процессуальном статусе ответчиков компании могут пользоваться всеми предусмотренными законом правами”, – сказал А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, комитет тщательным образом рассмотрит доводы этих крупных операторов рынка и будет принимать решение в январе в 2009 г. на принципах гласности, законности и равенства. При этом политическая принадлежность владельца или топ-менеджера не имеет никакого значения.

Как сообщал УНИАН, в середине октября Антимонопольный комитет Украины возбудил дело по факту одновременного резкого повышения цен на лекарственные средства со стороны некоторых операторов рынка медпрепаратов.

По имеющейся в АМКУ информации, стоимость отдельных препаратов возросла почти на 50%.