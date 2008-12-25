ВР завтра определится с главой Фонда госимущества

Завтра, 26 декабря, Верховная Рада Украины будет рассматривать кадровые вопросы, в том числе и относительно председателя Фонда государственного имущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сегодня на заседании парламента.

Он отметил, что в пятницу будут рассматриваться все кадровые вопросы, «которые есть и которые прошли комитеты».

В.ЛИТВИН таким образом ответил на требование представителя фракции БЮТ Олега ЛЯШКО относительно необходимости на этой неделе рассмотреть кадровые вопросы, в том числе об освобождении от должности председателя ФГИУ Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Кроме того, О.ЛЯШКО настаивал на необходимости заслушать информацию Временной следственной комиссии по проверке деятельности Национального банка Украины.

В ответ В.ЛИТВИН отметил, что согласно договоренностям, которые были достигнуты на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента, ВР заслушает отчет ВСК как только он будет подготовлен.