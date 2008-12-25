Взрыв в жилом доме в Евпатории

24 декабря около 22.00 в Евпатории по улице Некрасова, 67, в пятиэтажном шестиподъездном 95-квартирном жилом доме (1965 года постройки) произошел взрыв.

По данным МЧС, взрывом разрушены 35 квартир (первый и второй подъезды дома) и повреждены квартиры третьего подъезда. Под завалами могут находиться 60-62 человека. Из-под завалов уже извлечены тела 11 человек, из них 1 ребенок. Спасен 21 человек.

Прокуратура АР Крым возбудила уголовное дело по факту взрыва жилого дома в Евпатории.

Правительство Украины выделило 70 млн. грн. для проведения первоочередных работ по ликвидации последствий взрыва.

Аварийно-спасательные работы ведут 550 человек и 50 единиц техники.

Сегодняшняя трагедия в Евпатории продолжила трагическую статистику уходящего года. После днепропетровской трагедии, которая произошла 13 октября 2007 года и унесла жизни 23 человек, в Украине произошло еще несколько ЧП.

В феврале во Львове в результате взрыва газа в жилом доме один человек погиб, семь - госпитализированы, повреждены 22 квартиры, 4 из них практически были полностью разрушены.

В мае т.г. в одной из квартир жилого дома в Изюме также произошел взрыв газа. Причина – человеческий фактор, как результат - пострадали две человека, были повреждены 6 квартир, во всем доме вылетели оконные стекла.

23 сентября в многоэтажном жилом доме в Дрогобыче произошел взрыв бытового газа. С места трагедии были спасены семь человек (двое мужчин, три женщины и двое детей). 33-летняя женщина по пути в больницу скончалась.

В октябре произошло несколько взрывов газа в Запорожье. Причина в обоих случаях – человеческий фактор. В первом случае один пострадавший был госпитализирован, во втором – погибла семья из 3 человек.