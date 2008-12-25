Уменьшение финансирования силовых структур угрожает нацбезопасности

Заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН заявляет, что уменьшение финансирования правоохранительных и силовых структур в государственном бюджете на 2009 угрожает национальной безопасности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, И.ПУКШИН отметил, что проект государственного бюджета на 2009 год предусматривает существенное уменьшение расходов на правоохранительные и силовые органы, роль которых является ключевой в защите прав граждан и обеспечении национальной безопасности. Речь идет не только о расходах на развитие, но и о заработных платах и денежном обеспечении работников этих органов, подчеркнул заместитель главы Секретариата Президента.

Он сказал, что в структуре соответствующих расходов наибольшее сокращение предусмотрено для Министерства обороны (-22%), потребности которого были значительно недофинансированы и в 2008 году. На это неоднократно обращал внимание глава государства, добавил И.ПУКШИН.

По его словам, существенно уменьшен фонд заработной платы и денежное обеспечение работников Управления государственной охраны (-22%), Генеральной прокуратуры (-17%) и Службы безопасности Украины (-15%).

Финансовые потери понесет Государственная пограничная служба (-14% по сравнению с 2008 годом), Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций (-14%), Служба внешней разведки (-20%), сказал И.ПУКШИН.

В следующем году без потерь останется только Министерство внутренних дел, для которого запланировано 7% роста расходов, отметил заместитель главы Секретариата Президента.

«Удивляет выборочный подход правительства к финансированию силовых органов, что в очередной раз демонстрирует непрофессионализм и негосударственное отношение правительства к осуществлению своих функций», - считает И.ПУКШИН.