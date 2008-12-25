Кабмин выделил 70 млн. грн. для пострадавших в Евпатории

Правительство Украины выделило 70 млн. грн. для проведения первоочередных работ по ликвидации последствий взрыва газа, который произошел в пятиэтажном жилом доме в Евпатории.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, такое решение принято на внеочередном заседании правительства, которое состоялось сегодня под председательством вице-премьер-министра Украины Григория НЕМЫРИ.

Средства поступят в Евпаторию уже сегодня и будут направлены на приобретение жилья для пострадавших от взрыва газа жителей, а также на выплату им денежной компенсации за утраченное имущество, заверили в Кабмине.

Как сообщал УНИАН, взрыв в Евпатории по улице Некрасова, 67, в пятиэтажном шестиподъездном 95-квартирном жилом доме (1965 года застройки) произошел 24 декабря около 22.00.

Из-под завалов извлечены тела 11 погибших. Спасен 21 человек. Под завалами могут находиться до 60 человек.

Аварийно-спасательные работы ведут 550 человек и 50 единиц техники.

На место трагедии отбыли Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО. Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ предложил Украине помощь Черноморского флота Российской Федерации.