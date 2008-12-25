Донецкгортеплосеть недополучила 50% газа на декабрь
12:01, 25 декабря 2008Разное
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Но тепло в городе гарантируют
Коммунально-коммерческое предприятие "Донецкгортеплосеть" получила только половину лимита на газ до конца декабря, необходимого в данных погодных условиях.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе теплосети.
Согласно сообщению, на сегодня тепловое хозяйство Донецка работает стабильно, и до начала нового года в городе гарантируют снабжение тепла и горячая вода.
В то же время, в теплосети подчеркнули, что решению вопроса о поставках газа на котельные в 2009 г. препятствует задолженность жителей за оказанные теплосетью услуги. Так, уровень расчетов за отопление и горячую воду в Донецке по состоянию на середину декабря составляет 68%. Задолженность превысила 116 млн. грн.
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