Пострадавшие в Евпатории получат компенсацию уже сегодня

Пострадавшие при взрыве в жилом доме Евпатории начнут получать компенсацию уже сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сказала журналистам в аэропорту по пути следования в Евпаторию

Она сообщила, что уже после 12.30 всем семьям, квартиры которых были разрушены полностью, будут выплачиваться по 20 тыс. грн. аванса, если квартира разрушена частично - по 10 тыс. грн. Выплаты буде производить евпаторийское Управлением труда и социальной политики.

Премьер подчеркнула, что за государственный счет всем пострадавшим будет выплачено возмещение за утраченное имущество. Каждой семье, в которой кто-либо погиб, будет выделено по 100 тыс. грн. за каждого погибшего.

Также Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что все жители, которые нуждаются в жилье, получат его до конца этого года.

Как сообщал УНИАН, сегодня Кабмин выделил 70 млн. грн. на первоочередные работы по ликвидации последствий взрыва в доме в Евпатории

Средства поступят в Евпаторию уже сегодня и будут направлены на приобретение жилья для пострадавших от взрыва газа жителей, а также на выплату им денежной компенсации за утраченное имущество, заверили в Кабмине.

Справка УНИАН. Взрыв в Евпатории по улице Некрасова, 67, в пятиэтажном шестиподъездном 95-квартирном жилом доме (1965 года застройки) произошел 24 декабря около 22.00.

Из-под завалов изъяты тела 17 погибших. Спасен 21 человек. Под завалами могут находиться до 60 человек.

Аварийно-спасательные работы осуществляют 550 человек и 50 единиц техники.

Ю.ТИТМОШЕНКО ранее сообщила, что «по предварительным выводам экспертов, этот взрыв произошел не вследствие утечки природного газа». Причиной мог стать взрыв баллонов, которые хранились в мастерской в подвале дома. «Окончательно дать ответ о причине взрыва можно будет лишь после того, когда спасатели дойдут до подвала и смогут разобрать эту мастерскую и увидеть, какие взорвались баллоны», - сказала премьер.