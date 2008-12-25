10 евро во Франции: что можно купить?

Таких денег хватит паре не слишком прихотливых французов, чтобы перекусить традиционным багетом и упаковкой сыра камамбер - конечно, в сопровождении непременного столового вина, передает Немецкая волна.

Что можно купить на 10 евро? Французы озабочены этим вопросом как никогда: не случайно именно падающая покупательная способность была главной темой всех предвыборных кампаний последних лет. Мнение о том, что жизнь во Франции дорожает год от года, широко распространено среди местных жителей - и это несмотря на все попытки властей убедить граждан в обратном.

Рекламные ролики французского правительства перечисляют достоинства реформ, призванных дать разным категориям жителей возможность больше зарабатывать, меньше тратить и пользоваться новыми налоговыми послаблениями.

Но реклама не убеждает рядовых французов, привыкших подсчитывать потраченные сантимы - именно так здесь продолжают называть мелкие монеты даже после введения наличных евро и евроцентов семь лет назад. Именно переход на общеевропейскую валюту остается в коллективной памяти событием, положившим начало медленному, но верному росту цен.

Как бы там ни было, сегодня одной купюры в 10 евро вполне хватит паре не слишком прихотливых французов, чтобы перекусить традиционным багетом (этот длинный и узкий батон хлеба стоит в булочных чуть меньше 1 евро) и упаковкой сыра камамбер (2,50 евро). Конечно, в сопровождении непременного столового вина - от 2 евро за бутылку.

Любителям более изысканной кухни на ужин в ресторане десяти евро сегодня точно не хватит. Однако французы остаются верны себе и в разгар экономического кризиса: особым образом приготовленные блюда по рецептам таких легендарных шеф-поваров, как лионский кулинар Поль Бокюз, можно найти во многих французских супермаркетах - в отделах замороженных полуфабрикатов. Две минуты в микроволновке - и готово. Десятки хватит на пару порционных упаковок почти ресторанной еды.

Что же касается пищи духовной, то, отправляясь в кино на вечерний сеанс, владелец 10 евро должен быть готов потратить их на входной билет - сдачи не хватит даже на маленькую порцию попкорна.

Тех, кто собирается в Париж, стоит предупредить, что билет в Лувр стоит ни много, ни мало 10 евро - впрочем, сами парижане не спешат раскошеливаться: они прекрасно знают, что в первое воскресенье каждого месяца в этот и многие другие государственные музеи можно зайти совершенно бесплатно.

Сегодня же на улицах и площадях французских городов, как и по всей Европе, идет бойкая предрождественская торговля. Как раз за 10 евро или около того можно купить небольшой подарок - как правило, созданный трудом самого продавца и его семейного предприятия: мед и оливковое масло, свечи и елочные игрушки, бумажные абажуры и народные музыкальные инструменты.

А если осталась мелочь - ее можно отдать сборщикам пожертвований, чтобы праздник в этом году пришел даже к тем, у кого в кошельке нет и 10 евро.