Главное на 26 декабря (день)

В банковской сфере. Нацбанк повысил с 5 января нормы резервирования по вкладам в иностранной валюте. Норматив резервирования по срочным депозитам в инвалюте увеличен с 3% до 4%, а по депозитам в инвалюте до востребования – с 5% до 7%. Нормативы резервирования по любым депозитам в гривне сохранены на нулевом уровне.

НБУ утвердил порядок осуществления мероприятий по оздоровлению банков. Документ вступает в силу с 29 декабря. Порядком устанавливаются условия и требования по осуществлению мер по финансовому оздоровлению банков, в частности при участии государства. Так, оздоровление банка возможно путем его реорганизации или увеличения уставного капитала: соответствующий план утверждают акционеры (участники) банка или временный администратор кредитно-финансового учреждения.

Участие государства в капитализации банков осуществляется согласно порядку, который утвержден Кабинетом министров в ноябре-2008 (постановление правительства №960).

"Банк обязан уменьшить свой уставный капитал и зарегистрировать соответствующие изменения в уставе … если размер капитала банка меньший, чем размер уставного капитала", - подчеркивается в постановление НБУ.

Собственники банков должны принять решение о передаче государству доли уставного капитала в размере не менее 50% плюс одна акция.

Законодательство. ВР запретила увеличивать штат работников органов исполнительной власти и закупать автомобили за средства госбюджета, приняв закон «О мерах по социальной защите населения от последствий мирового финансового кризиса».

Депутаты ВР также приняли сегодня закон «О внесении изменения в некоторые законы Украины по вопросам акцизного сбора», которым повышены ставки акцизного сбора на спирт этиловый, алкогольные напитки и пиво солодовое с 1 января по 30 июня 2009 года.

Парламент также принял закон «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства». Законом предусмотрена, в частности, поддержка государством завершения строительства объектов, готовность которых составляет более 70% - в 2009 году и более 50% - в 2010 году.

Депутаты также усилили ответственность за правонарушения на рынке ценных бумаг, внеся изменения в Уголовный кодекс Украины и Закон "О государственном регулировании рынка ценных бумаг".

С начала года украинские компании провели через офшорные зоны экспортные операции на 3,64 млрд. грн. (уточненная)

Уточняется источник предоставления информации: вместо "пресс-служба Государственной таможенной службы Украины" следует читать "пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины".

В сфера транспорта. Авиаперевозки пассажиров украинскими авиакомпаниями за ноябрь-декабрь выросли по сравнению с аналогичным периодом 2007 года на 1,3%. При этом на международных регулярных рейсах будет иметь место снижение авиаперевозок на уровне около 10%, на внутренних регулярных рейсах ожидается рост 7%.

Наблюдается сокращение перевозок ведущими украинскими авиакомпаниями, в частности, в ноябре «Аэросвит» снизил объемы перевозок на 13%, Международные авиалинии Украины – на 7,8%Почти на треть снижены объемы грузоперевозок ведущими отечественными авиакомпаниями, занимающимися этими перевозками.

Госавиаадминистрация в мае 2009 года начнет сертификацию авиакомпаний по новым международным правилам. В этом году воздушные судна, которые эксплуатируют украинские авиакомпании, были приведены к международным нормам по безопасности полетов. Однако «не все авиакомпании готовы переходить к стандартам принятым в Европе и США». Сертификацию пройдут около 80% украинских авиаперевозчиков, считают в администрации.

АМК обязал Минтранс до 1 марта 2009 г. разработать порядок формирования тарифов на грузоперевозки «Укрзализныцей».

Как отметил исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО, отсутствие четкого порядка расчетов тарифов может привести к экономически необоснованной стоимости железнодорожных перевозок.

Он также заявил, что АМК продолжает настаивать на создании независимого регулятора – Национальной комиссии регулирования транспорта, что позволит разделить функции Минтрансвязи по управлению и регулированию отрасли.

Напомним, еще в январе т.г. крупнейшие металлургические предприятия Украины выступали за отмену приказа Министерства транспорта и связи о повышении тарифов на железнодорожные грузоперевозки с 1 февраля т.г.

АМК начал расследование ситуации на рынках авиатоплива Украины. По словам Александр МЕЛЬНИЧЕНКО, АМК начал расследование в Киеве, Львове, Одессе и Симферополе. «Мы провели расследование и установили, что, как это не парадоксально, но если в Борисполе цены на авиатопливо снижаются с сентября, то в других аэропортах они не снижаются, что не отвечает общемировым тенденциям», – сказал он.

Цены на проезд в метро и наземном электротранспорте Киева будут снижены, выразил убеждение Александр МЕЛЬНИЧЕНКО. «Вчера у меня была встреча с Киевским городским председателем, на которой мы обсуждали вопрос тарифов на проезд в электротранспорте Киева. Я убежден, что мы найдем консенсус в вопросе снижения тарифов, и они будут снижены», - сказал он.

Вместе с тем, он отметил, что размер снижения тарифов является предметом дальнейших переговоров между КГГА и АМК.

В сфере финансов. В связи с празднованием в США и Европе католического Рождества торги по доллару и евро возможны только на ТОМ’е. На межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,60/7,95 грн., цены на российскую валюту упали до 0,2660/0,2760 грн., котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6380/11,1585 грн.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились до 1,4014/1,4020 долл. США (среда – 1,3967/1,3969).

Курс наличного доллара в комбанках Киева немного уменьшился – в среднем до 7,40/7,90 грн., евро – 10,30/11,50 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня не изменился и составляет 7,79 грн./долл. США.