К сентябрю в Украине должен заработать патентный суд - Минэкономразвития

В Украине к сентябрю текущего года должен заработать так называемый патентный суд, призванный рассматривать споры в сфере интеллектуальной собственности.

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Об этом в ходе круглого стола в УНИАН сообщила директор департамента развития инноваций и интеллектуальной собственности Минэкономразвития Украины Елена Минич.

«Патентный суд должен быть создан до сентября 2017 года. Насколько мне известно, сейчас ведутся дискуссии о том, каким должен быть этот суд, какие аспекты этот суд должен отслеживать, каковы должны быть его компетенции и функции, какой должна быть его структура. Идет дискуссия», - сказала Минич.

Присутствовавшая на круглом столе народный депутат Украины Виктория Пташник также добавила, что ключевой площадкой таких дискуссий является Верховная Рада.

«Сегодня мы (парламентарии - УНИАН) нарабатываем идеи, каким образом мы должны создать суд по вопросам интеллектуальной собственности. Думаю, мы успеем к сентябрю (создать такой суд - УНИАН), будем работать над этим», - сказала Пташник.

Как сообщал УНИАН, защита прав интеллектуальной собственности я Украине является одном из наиболее проблемных и требующих системных государственных решений - как на уровне правительства, так и на уровне парламента. Украина входит в десятку стран, где права интеллектуальной собственности соблюдаются хуже всего и этот процесс требует постоянного мониторинга.

Министерство экономического развития и торговли Украины, как ключевой орган, курирующий сферу защиты интеллектуальной собственности, рассчитывает сформировать единый орган защиты прав интеллектуальной собственности - Офис интеллектуальной собственности, который объединял бы функции формирования политики в этой сфере, охраны собственности и проведения экспертизы.