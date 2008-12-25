БЮТ завтра может заняться Семенюк

Народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО не исключает, что в случае принятия сегодня в целом государственного бюджета завтра парламент может рассмотреть кадровые вопросы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.МИЩЕНКО заявил сегодня журналистам.

В частности, по словам народного депутата, это касается вопроса об освобождении Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности главы Фонда госимущества, принятия решения об обращении к Президенту с просьбой освободить от должности заместителя главы Секретариата, постоянного представителя Президента в ВР Петра ОЛИЙНЫКА.

Кроме того, отметил С.МИЩЕНКО, возможно и заслушивание предварительного отчета ВСК по вопросам деятельности НБУ во время финансового кризиса. «Но все будет решаться после обеда. Если бюджет будет принят в целом, то завтра могут быть рассмотрены кадровые вопросы», - сказал он.

С.МИЩЕНКО выразил надежду, что сегодня все же будет принят госбюджет. При этом, по его словам, если этого не произойдет, то в парламенте может и не найтись необходимого количества голосов для принятия решения о проведении на будущей неделе пленарных заседаний.

«Но по поводу всех этих вопросов мы будем советоваться с председателем ВР, поскольку нужно решить, как лучше тактически действовать», - сказал С.МИЩЕНКО. Он добавил, что на сегодня первоочередными все же являются не кадровые вопросы, а принятие главного финансового документа страны на следующий год.