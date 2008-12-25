Бюджет Николаева на 2008 год уменьшили на 27 млн. грн.

На сессии Николаевского горсовета городской бюджет на 2008 год был пересмотрен в сторону уменьшения на 27 млн. грн. По информации заместителя городского головы Валентины Бондаренко, городской бюджет на этот год по доходам составит предположительно 928,5 млн. грн, тогда как первоначально горбюджет-2008 был утвержден на уровне 794,9 млн. грн.

По словам вице-мэра, это пришлось сделать в связи с тем, что указанная сумма выделялась из государственного бюджета как «детские» (на выплату пособий по рождению и уходу за ребенком), однако детей в Николаеве родилось меньше, чем планировалось. Перенаправить же эти целевые средства депутаты не имеют права, а поэтому их придется вернуть в государственную казну, пишет газета "Николаевские новости".