Украина и Израиль намерены ускорить переговоры по формированию зоны свободной торговли между двумя странами, которые планировали завершить еще в 2016 году.

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Как сообщили в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе телефонного разговора главы украинского государства с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

«Лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также определили первоочередные направления углубления сотрудничества между Украиной и Государством Израиль, - сообщили в пресс-службе. - Собеседники отметили необходимость активизации экономического сотрудничества между Украиной и Израилем и согласились принять меры для завершения процесса заключения двустороннего Соглашения о свободной торговле».

Кроме того, стороны подтвердили готовность к совместному противодействию терроризму и содействию мирному урегулированию на Ближнем Востоке и восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.

«В рамках укрепления дружбы и партнерства между народами Украины и Израиля была достигнута договоренность о визите премьер-министра Украины в Израиль», - резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, визит премьер-министра Украины Владимира Гройсман в Израиль должен был состояться в конце 2016 года, однако был перенесен на более поздний срок.

В конце января текущего года в Киеве прошел IV раунд переговоров между Украиной и Государством Израиль о заключении Соглашения о зоне свободной торговли. В рамках этого раунда стороны ставили целью достигнуть общего видения и согласовать общие подходы к торговым преференциям для сельскохозяйственных и промышленных групп товаров.

Украина рассматривает Израиль как перспективного торгового и инвестиционного партнера в таких сферах, как сельское хозяйство, энергетика, промышленность, ІТ, туризм и других. Комментируя ход переговоров, торговый представитель Украины Наталья Микольская отмечала, что говорить о сроках завершения переговоров пока рано, однако налаженный диалог весьма результативен и интенсивен.

По данным Минэкономразвития, основными статьями украинского экспорта в Государство Израиль являются зерновые культуры – 44,1%, черные металлы – 26,4%, продукция пищевой промышленности – 9,8%. Основные статьи импорта из Израиля в Украину – продукция нефтехимии (41,4%), химическая продукция (17,4%), пластмассы и полимерные материалы (7,1%).