Facebook придется выплатить $500 миллионов за кражу технологий

Компания Oculus, которая принадлежит Facebook, проиграла в суде дело о краже технологий виртуальной реальности. Создатели очков Oculus Rift должны выплатить $500 млн разработчику компьютерных игр ZeniMax, сообщает CNN.

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Oculus была признана виновной в использовании чужих технологий для создания очков виртуальной реальности. Один из основателей Oculus Джон Кармак ранее работал в компании idSoftware, которая в июне 2009 года была приобретена компанией ZeniMax Media. В 2013 году Кармак покинул idSoftware, однако, по версии суда, он использовал компьютерный код, разработанный на прошлом месте работы для создания Oculus Rift. В 2014 году компанию Oculus приобрел Facebook.

По решению суда Oculus заплатит $200 млн за нарушение соглашения о неразглашении и $50 млн за нарушение авторских прав. За сокрытие сведений о происхождении продукта Oculus и один из основателей компании Лаки Палмер выплатят по $50 млн. Бывший генеральный директор компании Брендан Ирибе, который теперь возглавляет одно из структурных подразделений в Facebook, также будет должен заплатить $150 млн.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля Facebook опубликовал финансовую отчетность за 2016 год. Всего за прошлый год компании удалось повысить чистую прибыль на 177%. После публикации отчетности акции Facebook выросли на 2,66%. Это принесло основателю Facebook Марку Цукербергу $3 млрд.