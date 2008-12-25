Главное на 25 декабря (вечер)

Важнейшая новость дня. Верховная Рада не поддержала в первом чтении и в целом как закон проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

«За» проголосовали 223 народных депутата (при необходимых 226) из 435, зарегистрированных в зале. Не голосовала в полном составе фракция Коммунистической партии Украины, из фракции Партии регионов проголосовали 4 народных депутата, из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” - 44 и почти в полном составе поддержали фракции БЮТ и Блока Литвина.

На голосование парламентариям сразу выносилось предложение Комитета ВР по вопросам бюджета об одновременном голосовании за бюджет-2009 и в первом чтении, и сразу в целом.

После нерезультативного голосования председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поставил на голосование предложение вернуться к рассмотрению вопроса о государственном бюджете Украины на 2009 год. Но это предложение не набрало необходимого количества голосов. “За” него проголосовал лишь 221 из 436 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Новости законодательства. Верховная Рада приняла закон об увеличении ставок рентной платы за природный газ.

Законом установлено, что в каждом налоговом периоде, который равен календарному месяцу, субъекты ведения хозяйства, которые осуществляют добычу (в том числе во время геологического изучения) углеводородного сырья, а именно - природного газа (в том числе нефтяного (попутного) газа) и газового конденсата и нефти на основании специальных разрешений на право пользования недрами, вносят в порядке, определенном Кабинетом министров, в государственный бюджет рентную плату за природный газ (в том числе нефтяной (попутный) газ) в размере 300 гривень за 1000 кубометров добытого природного газа (в том числе нефтяного (попутного) газа) и в размере 200 гривень за 1000 кубометров добытого природного газа (в том числе нефтяного (попутного) газа) из залежей, которые полностью залегают на глубине свыше 5000 метров, на участках недр (месторождениях) в пределах территории Украины.

Также установлено, что величину корректирующего коэффициента вычисляет Министерство финансов десятичной дробью с точностью до четырех знаков по данным Государственной таможенной службы Украины для каждого налогового (отчетного) периода путем деления средней таможенной стоимости импортного природного газа (в том числе нефтяного (попутного) газа), которая сложилась в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины за отчетный период на базовую цену, которая равна 897,5 гривень за 1000 кубометров.

Также ВР внесла изменения в закон о регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, с учетом приведения в соответствие с Законом «О нотариате».

Парламент принял закон и об уменьшении влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения.

Законом внесены изменения в Основы законодательства Украины об общеобязательном государственном социальном страховании, законы „О занятости населения”, „Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы”, „О размере взносов на некоторые виды общеобязательного государственного социального страхования”.

Хроника валютного рынка. По причине выходного дня в Европе и США сегодня объем межбанковского валютного рынка был незначительным.

Котировки украинской валюты по отношению к доллару к закрытию были на уровне 7,6-7,8 грн./долл. Нацбанк на рынок не выходил. Завтра эксперты ожидают оживления рынка.

НБУ на 26 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 779.0000 (на 25 декабря – 779.0000)

100 EUR – 1090.9895 (на 25 декабря – 1090.9895)

10 RUR – 2.7168 (на 25 декабря – 2.7226)

Финансовые новости. С начала года экспортные операции через оффшорные зоны проводили 262 субъекта хозяйствования Украины на сумму 3,64 млрд. грн.

Как сообщает ГНАУ, наибольшие объемы экспортированной продукции направлялись по адресам компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах Британских Виргинских островов (на сумму 3,47 млрд. грн.), Гибралтара (106,7 млн. грн.) Белиза (25,7млн. грн.), Багамских островов (7 млн. грн.).

В большинстве случаев фактическим получателем-нерезидентом выступает другая страна, а не та, с которой украинское предприятие заключило контракт.

С начала года 68 субъектов хозяйствования Украины (резиденты) осуществили импортные операции через фирмы, зарегистрированные в оффшорных зонах, на сумму 64 млн. грн. Основными поставщиками (импортерами) продукции из оффшорных зон выступают компании Либерии (41,8 млн. грн.), Багамских островов (7,65 млн. грн.), Белиза (4,96 млн. грн.), Британских Виргинских островов (2,78 млн. грн.), Бахрейна (2,12 млн. грн.).

Новость в энергетическом секторе. 12 компаний подали заявки на участие в тендере НЭК «Укрэнерго» по строительству высоковольтной воздушной линии (ВЛ) 750 кВ «Ривненская АЭС – Подстанция «Киевская» с заходами на Хмельницкую АЭС в рамках кредита ЕБРР. Среди них - одна украинская, две российские, остальные – иностранные, в частности из Индии, Кореи, Италии, Хорватии, Финляндии и других стран. В настоящее время проходит предквалификационный этап тендера, на котором указанные компании будут рассмотрены на предмет соответствия параметрам проекта.

Новости в транспортной сфере. Железнодорожное сообщение между Украиной и Венгрией возобновлено — венгерские железнодорожники прекратили забастовку. ЮЗЖД дорога возобновила продажу билетов в беспересадочные вагоны, которые следуют в Будапешт.

Отметим, бессрочная забастовка венгерских железнодорожников началась 14 декабря 2008 года, она охватила преимущественно восточную сеть Венгерской государственной железной дороги, которая задевает и движение поездов в направлении Украины. 15 декабря из-за забастовки Юго-Западная железная дорога временно приостановила продажу билетов в беспересадочные вагоны, следующие в Венгрию.

Еще одна новость в этом секторе. Госавиаадминистрация рассчитывает на выход на украинский рынок минимум двух low-cost (бюджетных) авиакомпаний в 2009 году. Как отмечает заместитель министра транспорта и связи - глава Госавиаадминистрации Александр Давыдов, Germanwings, дочерняя компания «Люфтганзы», заявила о полетах на направлении Кельн-Киев с весны 2009 г. «И мы планируем, что не менее чем еще одна компания будет заявлена в следующем году для таких перевозок», - добавил он. Завтра ожидается заявка от российского бюджетного перевозчика - компании Utair относительно выхода на украинский авиарынок и создания в Украине соответствующей дочерней структуры.

Отметим, «Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (low-cost) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта Украины. Входит в группу компаний Wizz Air. Авиакомпания начала внутренние авиаперевозки 11 июля 2008 г. на новом Airbus A320 на 180 мест.

О чрезвычайной ситуации. Власти Евпатории уже нашли новый дом, в котором за государственный счет будут покупаться квартиры для людей, пострадавших в результате взрыва в жилом доме по улице Некрасова, 67, 24 декабря. По словам премьер-министра Ю.Тимошенко, если пострадавшие захотят купить какое-либо другое жилье, то они будут абсолютно свободны в своем выборе. Вместе с тем, Ю.Тимошенко уточнила, что за государственный счет планируется закупить квартиры для пострадавших того же метража, в которых они жили до разрушения жилья.

Напомним, Президент заверил, что до 31 декабря 2008 года все пострадавшие в результате взрыва в пятиэтажном жилом доме в Евпатории будут обеспечены жильем.

Президент и премьер сегодня побывали на месте трагедии.

Кабмин открыл счета для пострадавших в Евпатории. Правительство открыло счета в Государственном казначействе и ОАО „Укрэксимбанк” для благотворительных взносов и спонсорской помощи, направленных на поддержку граждан, пострадавших в результате взрыва дома в Евпатории, который произошел 24 декабря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, желающие поддержать граждан, которые оказались в трудном положении в результате чрезвычайной ситуации, могут перечислить средства на такие счета:

- Счет в гривнях - №37116126000023;

Получатель – Министерство труда и социальной политики;

ЄДРПОУ – 00013669;

Банк – Государственное казначейство Украины, г. Киев;

МФО – 820172.

Назначение платежа – перечисление благотворительных взносов для ликвидации последствий чрезвычайного события, которое произошло 24 декабря 2008 года в г. Евпатории Автономной Республики Крым.

- Счет в долларах США - № 26000010042839/840;

- счет в ЕВРО - № 26000010042839/978;

Получатель – Министерство труда и социальной политики;

ЄДРПОУ – 00013669;

Банк – ОАО „Укрэксимбанк”, г. Киев;

МФО – 322313.

Назначение платежа – перечисление благотворительных взносов для ликвидации последствий чрезвычайного события, которое произошло 24 декабря 2008 года в г. Евпатории Автономной Республики Крым.