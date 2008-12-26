Квартплата в Киеве не повысится

Киевсовет ввел мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги до его распоряжения об отмене этого моратория.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 101 депутат Киевсовета.

Согласно принятому решению, Киевская городская госадминистрация должна немедленно подать на рассмотрение сессии Киевсовета проект решения о подтверждении или отмене моратория на повышение цен на ЖКУ для населения, если органы госуправления принимают решение о повышении стоимости электроэнергии и природного газа.

Также КГГА поручено при формировании бюджета столицы на следующий год предусмотреть стопроцентную компенсацию разницы в тарифах на жилищно-коммунальные услуги за 2007-2008 годы и стопроцентную компенсацию на 2009 год.

Выплаты разницы за 2007-2008 годы поручено осуществить на протяжении первого квартала 2009 года, а разницу за 2009 год проводить на протяжении десяти банковских дней с даты оформления соответствующих документов. При этом отмечено, что оформление документов на выплату разницы за ЖКУ осуществлять не позже 25 числа месяца, следующего за отчетным.

Стопроцентное возмещение разницы в тарифах будет осуществляться для предприятий, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги для всех форм собственности, в том числе для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).

В решении также отмечено, что в программе социально-экономического и культурного развития Киева на следующий год обязательно должно быть предусмотрено финансирование программ капитального строительства, реконструкции и капитальных ремонтов сетей и сооружений водопроводных и канализационных систем в сумме 660,5 млн. грн.; тепловых сетей и теплопунктов – 179,4 млн. грн.; газовых сетей и сооружений – 32,2 млн. грн.

Решение принято с поправками относительно общей ответственности с Кабинетом Министров и Верховной Радой за обеспечение реализации введения моратория. В частности, решение будет иметь действие, если в госбюджете будет предусмотрена целевая субвенция в бюджет столицы на погашение разницы в тарифах; если правительство не будет принимать решения о повышении цен на энергоносители, а также если НАК «Нафтогаз Украины» будет гарантировать поставку газа предприятиям, которые обеспечивают теплоснабжение домов киевлян.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Антимонопольный комитет принял решение о возбуждении дела против Киевской городской государственной администрации по признакам антиконкурентных действий при установлении тарифов на водоснабжение, теплообеспечение и водоотвод для предпринимателей.

Как отметил и. о. председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО, КГГА при установлении тарифов нарушила основные принципы – доступность, прозрачность, проведение общественных слушаний и экономическую обоснованность тарифов. При этом решение КГГА было обнародовано на ее официальном сайте за семь дней до ввода в действие.

В свою очередь, присутствующий на слушаниях АМК киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что тарифы на воду и тепло являются правильными и справедливыми. По его словам, КГГА будет увеличивать список тех предприятий, которые являются сверхприбыльными и «по которым плачет антимонопольное законодательство». Также КГГА намерена минимизировать затраты на коммунальные услуги для тех предприятий, которые будут обращаться к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

Напомним, 30 октября КГГА издала распоряжения №1487, 1488, 1489, о повышении с 1 декабря 2008 года тарифов на тепловую энергию, поставки холодной воды и водоотвод в 3-10 раз для 4-х категорий юридических лиц.

20 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ "Об отмене решений председателя Киевской городской государственной администрации" (от 30 октября), которыми повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги, например для коммерческих структур в 5-10 раз.

После этого КГГА издала новое распоряжение о повышении тарифов на коммунальные услуги для юридических лиц столицы. Распоряжением от 27 ноября 2008 г. признаны утратившими силу соответствующие распоряжения от 30 октября т.г.

В соответствии с новыми решениями столичной власти, тарифы должны повыситься максимум до 9,5 раз, а не до 10 раз, как предусматривалось ранее. Кроме того, утвержден новый состав групп потребителей, в частности, из группы, для которой планировалось наибольшее повышение стоимости услуг, исключен Секретариат Президента, Кабинет министров, Верховная Рада, столичная мэрия и министерства. В то же время неизменной остается дата введения новых тарифов - 1 декабря т.г.

24 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил распоряжение председателя КГГА Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от 27 ноября 2008 года о повышении тарифов на коммунальные услуги для юридических лиц.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

В частности, в указе отмечается, что председатель Киевской горгосадминистрации 27 ноября 2008 года издал распоряжение №1661 «О согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу холодной и горячей воды для бюджетных учреждений и других потребителей» и №1662 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для бюджетных учреждений и других потребителей».

Президент подчеркивает, что эти распоряжения не соответствуют Конституции и законам Украины, актам Кабинета министров Украины.

Глава государства замечает, что распоряжение издано председателем КГГА с превышением полномочий на установление цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги, поскольку Законом Украины «О жилищно-коммунальных услугах» на Киевскую горгосадминистрацию возложены лишь полномочия по осуществлению взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг и регулирования цен/тарифов, контроля цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги и мониторинга состояния расчетов за них.

Установление же цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги этим законом отнесено к полномочиям органов местного самоуправления.

Также глава государства считает, что при издании этих распоряжений нарушен и ряд других требований названного закона, в частности, относительно утверждения цен/тарифов на жилищно-коммунальные