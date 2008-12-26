АНОНС на 26 декабря 2008 г.

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Президент Украины Виктор Ющенко проведет совещание с представителями банковской сферы.

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Кабинет министров проведет заседание.

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Министр угольной промышленности Украины Виктор Полтавец проведет брифинг, на котором сообщит предварительные результаты работы отрасли в 2008 году.

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Состоится брифинг председателя общественного совета Государственной службы туризма и курортов Евгения Самарцева на тему: "Повышение тарифов за коммунальные услуги в Киеве - реальна угроза для гостиничного хозяйства и его дальнейшего развития".

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Состоится презентация юбилейной монеты «Мария Примаченко», посвященной 100-летию со дня рождения Марии Примаченко, выдающейся украинской народной художницы, лауреата Государственной премии Украины им. Т.Шевченко, «матери украинского примитивизма».

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Пресс-конференция на тему: „ Общественное мнение о ситуации в стране: оценка действий власти в условиях экономическо-финансового кризиса, итоги года, политик года, событие года, разочарования года”. Будут представлены результаты декабрьского социологического исследования Центра Разумкова. Участники: Андрей Быченко, директор социологической службы Центра Разумкова; Валерий Чалый, зам.ген.директора, директор международных программ Центра Разумкова; Юрий Якименко, директор политико-правовых программ Центра Разумкова.

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Пресс-конференция на тему: “На сколько в условиях финансового кризиса и инфляции нужно увеличить черту бедности в Украине?”. Участники: Элла Либанова, директор Института демографии; Павел Унгурян, член Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и труда; Михаил Папиев, председатель подкомитета по вопросам государственного социального страхования, развития социального партнерства и деятельности объединений граждан сторон социального партнерства Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и труда; Александр Осауленко, председатель Государственного Комитета статистики.

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9-30 в УНИАН состоится пресс-конференция бердянского предпринимателя Надежды Кузьменко, которая намерена сделать заявление о фактах вымогательства у нее городским чиновником крупной суммы, а также о беззаконии местных властей и о бездействии бердянских правоохранительных органов (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Автобус - 2008. Итоги 2008 года для производителей автобусов «Эталон». Перспективы отечественного автобусостроения». Участники: президент Корпорации «Эталон» В.Бутко, руководители предприятий корпорации, разработчики автобусной техники. К участию приглашены: представители Киевской и Черниговской ОГА, Министерства транспорта и связи Украины и Минпромполитики Украины, руководители Всеукраинской ассоциации автоперевозчиков и ассоциации «Укравтопром» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

В 13-00 состоится демонстрация новых брендовых автобусов и грузового автомобиля производства корпорации «Эталон» (площадка у входа в «Украинский дом», ул. Крещатик, 2).

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15-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему : “Интернет для социально незащищенных слоев населения от компании “Адамант”. С целью поддержки и обеспечения доступа к информации социально незащищенных слоев населения (в первую очередь детей, школьников и студентов), а также в рамках развития программы информатизации украинского общества, компания «Адамант» с января 2009 г. вводит в действие новый тарифный план «Социальный». Участники: президент компании «Адамант» Иван Петухов, генеральный директор компании «Адамант» Наталия Лагодич, технический директор Владимир Подгорный, руководитель департамента продаж Елена Солодкина (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям