В Евпатории число жертв выросло до 26 человек

Число жертв взрыва в жилом доме в Евпатории возросло до 26 человек, сообщил в пятницу оперативный дежурный МЧС Украины.

По его словам, "26 погибли, 21 человека спасли".

Ранее сообщалось о 24 жертвах.

Мощный взрыв в жилом пятиэтажном доме в курортном городе прогремел вечером 24 декабря. По основной версии, взорвались баллоны с кислородом.

На месте трагедии в четверг побывали Президент Виктор Ющенко и премьер-министр Юлия Тимошенко.

Правительство решило выделить около 9 миллионов долларов пострадавшим.

В.Ющенко пообещал, что жители разрушенного дома получат новое жилье до Нового года. Ю.Тимошенко, в свою очередь, сообщила, что уже найден дом в центре Евпатории, в котором для пострадавших будут куплены квартиры за государственный счет.

В Украине сегодня День траура по погибшим в результате взрыва.