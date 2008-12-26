В Черниговской области сдано почти 5 тыс. кв. м жилья

Председатель Черниговской областной государственной администрации Владимир ХОМЕНКО считает 2008 год результативным для области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ХОМЕНКО заявил 25 декабря в облгосадминистрации во время вручения государственных и правительственных наград Украины.

По словам В.ХОМЕНКО, благодаря областной программе "Собственный дом" введено в эксплуатацию почти 5 тысяч квадратных метров жилья, газифицировано более 1000 жилых домов. На протяжении года в городах и селах области, как и планировалось, открыто 10 дошкольных учебных заведений. Впервые за последние годы началась учеба в 2 новых школах в селах Старый Билоус Черниговского района и Ивангород Ичнянского района.

В.ХОМЕНКО подчеркнул, что в центре особого внимания власти находится обеспечение доступности сельского населения к качественной медицинской помощи. "На средства областного бюджета в нынешнем году приобретено 95 санитарных автомобилей", - подчеркнул руководитель области.

Еще одним достижением Черниговской области в 2008 году, по мнению председателя облгосадминистрации, является наибольший за историю области урожай зерновых – 2,17 млн. тонн.

"Есть еще много положительных сдвигов благодаря настойчивой работе и добросовестному отношению к обязанностям тысяч тружеников Черниговского края", - отметил В.ХОМЕНКО.