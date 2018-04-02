Ющенко-Тимошенко: все новые и новые сюрпризы в отношениях…

Евпатория, взрыв дома... Репортаж с места события...

Юлия Тимошенко и Виктор Ющенко не перестают удивлять сюрпризами в своих отношениях. После откровенного противостояния, с учетом того, что 24 декабря Ю.Тимошенко указала Президенту «на дверь», заявив, что он должен уйти в отставку, не перегружая парламент импичментом, 25 декабря они практически одновременно прибыли в Евпаторию, где произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. Причем вместе осматривали место трагедии и общались с пострадавшими, вместе ехали из Симферополя в Евпаторию и обратно. Но и этим сюрпризы не закончились.

Взрыв жилого дома в Евпатории произошел 24 декабря приблизительно в 21.30, однако далеко не во всех ночных выпусках новостей прошла информация об этой трагедии. В этот же день ближе к полночи стало известно о создании правительственной комиссии по изучению обстоятельств взрыва во главе с первым вице-премьер-министром Александром Турчиновым и о его планах отправиться в Евпаторию. К тому времени МЧС сообщало о разрушении двух подъездов, однако ничего не было известно о степени заселенности дома.

Утром журналисты, откомандированные в поездку с вице-премьером, в аэропорту «Борисполь» узнали, что с ними летит и премьер, а это означает, что масштабы трагедии достаточно велики. Поступила информация, что под завалами могут находиться до 80 человек.

Уже на борту самолета Ту-134 со слов Ю.Тимошенко журналисты узнали, что в 9.30, без ее и Турчинова участия, пройдет экстренное заседание Кабмина для принятия решения о выделении компенсаций пострадавшим. К тому времени уже была информация о 9 погибших и 20 спасенных.

Сразу по прилету в Симферополь (оттуда автомобилями планировалось добраться до Евпатории) в аэропорту Ю.Тимошенко провела приблизительно получасовое совещание с представителями крымских властей и заявила, что Кабмин решил выделить 70 млн. грн. для проведения первоочередных работ по ликвидации последствий взрыва. Прежде всего, заявила премьер журналистам, евпаторийское Управление труда и социальной политики выдаст по 20 тысяч семьям, квартиры которых разрушены полностью, и по 10 тысяч тем, чье жилье пострадало частично. «Эти деньги можно будет получить уже через полчаса», - добавила премьер. Кроме того, ТИМОШЕНКО пообещала выплату без промедления по 100 тыс. родственникам погибшего. Также премьер сообщила, что, по предварительным выводам экспертов, причиной взрыва стала не утечка бытового газа, а взрыв болона с кислородом в мастерской, располагавшейся в подвале дома.

После короткого заявления премьера прессе, началась подготовка к отъезду в Евпаторию. Однако с этим возникла непонятная задержка, в ходе которой выяснилось, что в Симферополь вылетел В.Ющенко. «Решила (Ю.Тимошенко - Авт.)дождаться Президента…», - предположили журналисты и не ошиблись.

Президентский ЯК-40 приземлялся практически в полдень, и у самолета Виктора Ющенко ждала премьер Юлия Тимошенко, Александр Турчинов и глава МЧС Владимир Шандра (последний в Евпатории был в ночь трагедии).

О том, была ли запланирована или ожидаема эта встреча, остается догадываться. Констатировать можно лишь то, что пламенных объятий и каких-либо дискуссий не было (кстати, и ситуация не располагает). По дороге к автомобилю Президенту, а также секретарю СНБО Раисе Богатыревой, сопровождавшей в поездке гаранта, представители местной власти докладывали о ситуации. Ю.Тимошенко шла поодаль.

Проводив главу государства до “Мерседеса”, премьер остановилась возле передней двери, по виду со смелым намерением сесть рядом с водителем, Президент же подошел к задней двери со стороны водителя, и когда снимал пальто, что-то говорил премьеру, как показалось, с несколько ироничной улыбкой. В итоге оба поехали в одном автомобиле.

Дорога до Евпатории заняла приблизительно полчаса. Прибыв на место трагедии, Президент и премьер вместе с сопровождающими минут 15 находились практически в эпицентре трагедии, где еще несколько часов назад стояла хрущевка . Второй и третий (из шести) подъезды снесены «с лица земли», будто их целенаправленно вырезали и увезли.

Обломки дома были похожи на добротно сделанную декорацию для съемок фильма о войне – невероятно четко просматривались следы от межэтажных лестниц, а на внутренних стенах - закрытые двери квартир. Завалы, которые после взрыва, по словам очевидцев, были на уровне третьего-четвертого этажей, к часу дня удалось разобрать приблизительно до второго. Весь ужас произошедшего можно было понять лишь вплотную приблизившись к руинам. Из-под блоков торчали остатки того, что называется «материальным имуществом».

Спасатели, практически не используя тяжелую технику, чтобы не навредить, возможно, оставшимся в живых людям, разбирали завалы при помощи подъемных кранов. «Под теми блоками на первом этаже мужчина, надо быстрее…», - сказал один из них, указав на гору разбитых камней… После этих слов, при взгляде на руины по телу побежали мурашки и забылись, глупые в этой ситуации, планы при случае спросить у Тимошенко и Ющенко что-то на подобие «Как могло случиться, что после стольких обвинений в адрес друг друга вы ездите в одной машине?».

Боюсь ошибиться, но показалось, что и Президент, и премьер тоже забыли о фактически своей оппозиционности друг другу.

В.Ющенко и Ю.Тимошенко общались с пострадавшими и жителями соседних домов, обещали сделать все возможное для расследования случившегося и недопущения подобных трагедий, причем Президент несколько раз употреблял слово «мы». Вот лишь пара цитат: «Мы приехали выразить соболезнования… У вас все будет хорошо. Вы получите и квартиры, и компенсации. Дай Бог, чтобы те люди, которые там остались (под завалами – авт.), были живы», «Очень важно быть рядом, подтверждать, что они (пострадавшие – авт.) не забыты. С ними нация, с ними государство, с ними – мы».

«Мы» - это обо всех с премьером, или без, учитывая, что «они» приехали таки вместе?

Премьер в присутствии Президента была немногословна, и казалось, что она чувствует себя несколько напряженно.

Один из журналистов, оказавшийся относительно близко к Президенту, спросил относительно оценки работы по спасению людей. Ответ Виктора Ющенко был, честно говоря, неожиданным, в принципе - сюрпризом. Ведь с учетом противостояния он мог сказать, что хорошо сработали местные власти, МЧС и т.д. Однако Президент позитивно оценил именно работу правительства.

«Как вы видите, людей предостаточно, резервы стоят на подъезде и технические, и транспортные, и я бы сказал, что высокую оценку заслуживают те, кто отреагировал. Правительство – за то, что решило все формальные вопросы, которые касаются проплат, компенсаций… Я думаю, что нация получит свидетельства как солидарно, оперативно, профессионально можно быстро решать последствия такой аварии», - заявил Ю.Ющенко.

Чуть позже стало известно, что уже фактически найден новый дом в центре Евпатории, в котором будут за государственный счет выделены квартиры пострадавшим семьям. Причем, если кто-то не захочет жить именно в этом доме, то будет вправе найти любую другую квартиру, равноценную по метражу потерянной. Так или иначе, но похвала в адрес правительства, чего бы она не касалась, при сегодняшних отношениях Ющенко и Тимошенко неожиданна.

Из Евпатории в Симферополь премьер и Президент ехали в одном авто, причем Президент был за рулем. Но был третий – на заднем сиденье ехала Р.Богатырева. Это тоже стало сюрпризом. Но что-то, как говорит моя коллега, «чуйка» подсказывала, что сюрпризы не окончились… И эта самая «чуйка» не подвела. Обратно в Киев В.Ющенко и Ю.Тимошенко полетели в одном самолете – в президентском Як-40.

Операторы и фотографы летели вместе с журналистами в Ту-134. В этом же самолете возвращался в Киев и заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман Бессмертный, также сопровождавший Виктора Ющенко в поездке.

На вопрос: «Как же так случилось?» Роман Петрович с улыбкой ответил: «А вот так… Там охрана полетела…», следует полагать, он имел ввиду охрану Юлии Тимошенко.

По прибытии в Киев, В.Ющенко и Ю.Тимошенко поехали по рабочим местам каждый в своем автомобиле. Хочется верить, что для разрешения украинских катаклизмов, которые в последнее время лихорадят нас с вами, им хватило более двух часов, ведь не молчали же они в автомобиле и самолете?

Юрий Дощатов (УНИАН)

Фото УНИАН