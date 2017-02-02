Глава "Укрзализныци" не собирается отменять концерты своей группы

Глава правления Публичной акционерной компании "Укрзализныця" Войцех Балчун заявил, что не собирается отменять концерты своей рок-группы Chemia и будет и дальше совмещать эту деятельность с работой в госкомпании.

Об этом сказал сам Балчун, комментируя обвинения министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который раскритиковал его за продолжение выступлений в рок-группе Chemia.

"Уровень этого аргумента - ниже моих стандартов. Разве я кого-то спрашиваю, кто что делает в свободное время? Кто-то собирает марки, кто-то бегает, а я играю и не собираюсь прекращать", - заявил Балчун.

Он также прокомментировал обвинения в частых перелетах в Польшу.

"И член правления Василевский (Иренеуш Василевский, член правления "Укрзализныци" - УНИАН), и Пашкевич (Ремигуш Пашкевич, член правления "Укрзализныци" - УНИАН), и председатель "Укравтодора" (Славомир Новак - УНИАН) - мы все живем в Польше. Там наши семьи, дети там ходят в школу. Мы прилетаем сюда в понедельник утром, улетаем в пятницу вечером. И ничего в этом чрезвычайного", - сказал Балчун.

Он добавил, что во время пребывания в Украине он почти всегда занят работой.

"Когда мы находимся здесь, то практически все время посвящаем работе, потому что нам больше нечего делать. Очень редко можно встретить в ресторанах. Мы идем с работы домой – из дому на работу. А дома вечером мы сидим и думаем о стратегии "Укрзализныци", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, ранее Омелян в интервью УНИАН сообщил о фактах выступления Балчуна на концертах в составе группы Chemia в период, когда Балчун "должен был заниматься своими прямыми обязанностями как глава железной дороги". Он отметил, что после избрания Балчуна на должность главы "Укрзализныци" была достигнута договоренность о прекращении концертной деятельности на период работы в госкомпании. Однако, по словам министра, эти договоренности не были соблюдены и Балчун снова разместил программу гастролей на февраль-март-апрель 2017 года.

Кабинет министров Украины 20 апреля 2016 года назначил отобранного по результатам конкурса экс-руководителя Польских железных дорог Балчуна на должность главы правления "Укрзализныци". Поляк является лидером и гитаристом рок-группы Chemia.