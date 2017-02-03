Прибыль Amazon за год выросла в четыре раза

Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам 2016 года достигла $2,4 млрд, или $4,9 на акцию, что почти в четыре раза больше показателя 2015 года — $596 млн, или $1,25 на акцию, сообщает компания, передает RNS.

Читайте такжеAmazon планирует создать в США сто тысяч рабочих местВыручка Amazon по итогам года увеличилась на 27% — до $136 млрд.

В IV квартале 2016 года чистая прибыль компании выросла на 55% — до $749 млн — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже прогнозов аналитиков. Выручка увеличилась на 22% — до $43,74 млрд.

Выручка от облачного сервиса Amazon Web Services выросла в IV квартале на 47% — до $3,5 млрд.