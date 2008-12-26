Главное на 26 декабря (день)

Главной новостью утра стало обсуждение в парламенте проекта госбюджета на 2009 год. Верховная Рада снова не поддержала в первом чтении и в целом как закон проект Государственного бюджета Украины на 2009 год.

На голосование ставилось предложение Комитета ВР по вопросам бюджета об одновременном голосовании за бюджет-2009 и в первом чтении, и сразу в целом.

Не голосовала в полном составе фракция Коммунистической партии Украины, из фракции Партии регионов проголосовал «за» один народный депутат. Из фракции БЮТ проголосовали 155 народных депутатов, из фракции НУ-НС – 43. Фракция Блока Литвина в полном составе проголосовала за проект бюджета.

Первый вице-премьер-министр Александр Турчинов призвал народных депутатов принять проект бюджета и отметил, что невозможно увеличивать бюджет безмерно, учтя все предложения народных депутатов Украины. По его словам, было сделано все, чтобы максимально предусмотреть предложения депутатов в законопроекте. «Да, бюджет трудный, но он реальный», - сказал А.Турчинов. Он подчеркнул, что «непринятие бюджета - это еще одно свидетельство, что политическая и экономическая стабилизация в Украине под знаком вопроса».

В связи с этим депутаты решили провести сегодня вечернее пленарное заседание для рассмотрения проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2009 год.

Как отметил председатель Верховной Рады Владимир Литвин, вечернее пленарное заседание состоится при условии, если будет готов к рассмотрению проект Госбюджета с соответствующими предложениями и заключениями.

Более того, ВР намерена продолжить сегодняшнее заседание до тех пор, пока не будут рассмотрены вопросы повестки дня. Так, в повестку дня включен предварительный отчет Временной следственной комиссии ВР по проверке деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса, вопрос об отставке председателя Фонда государственного имущества Украины Валентины Семенюк-Самсоненко и законопроекты о временных следственных комиссиях и игорном бизнесе.

Госкомстат обнародовал сегодня данные по зарплате. Так, реальная зарплата в Украине в ноябре этого года к октябрю снизилась на 6,2% и составил 93,8%, а к ноябрю прошлого года - 99,8%.

При этом средняя заработная плата в Украине в ноябре снизилась по сравнению с октябрьским значением на 4,9% и составила 1 тыс. 823 гривни. В октябре этого года средняя зарплата составляла 1 917 грн., сентябре - 1 916 грн.

Вместе с тем, в январе-ноябре 2008 года средняя заработная плата повысилась на 29,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, и составила 1 790 грн.

Напомним, потребительские цены в ноябре этого года по сравнению с октябрем выросли на 1,5%, а по сравнению с ноябрем 2007 г. – на 22,3%

В Украине с 1 декабря 2008 г. размер минимальной заработной платы увеличен с 545 грн. до 605 грн. Прожиточный минимум на одного человека и для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам, составляет 669 грн.

Госкомстат также сообщил, что задолженность по выплате зарплаты в ноябре выросла на 66,4% - до 1,737 млрд. грн.

По сравнению с 1 января 2008 года задолженность по выплате зарплаты в Украине увеличилась на 159,7%.

При этом долги населения по оплате жилищно-коммунальных услуг выросли в ноябре на 10,9% - до 8 млрд. грн. Так, на протяжении января-ноября 2008 года населением уплачено за жилищно-коммунальные услуги, включая погашение долгов предыдущих периодов, 18,0 млрд. грн. (98,7% начисленных за этот период сумм).

Средний срок задолженности населения за все услуги составил 4,8 месяца.

Курс наличного доллара в Украине сегодня немного уменьшился и составил в среднем 7,20/7,75 грн., евро – 10,20/11,00 грн.

На межбанковском торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 7,55/7,75 грн., цены на российскую валюту упали – 0,2535/0,2620 грн., котировки по евро-гривне на ТОМ`е ушли вниз – 10,6065/10,9175 грн.

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня не изменился и составляет 7,79 грн./долл. США.

Нацбанк сообщил, что в течение декабря официальный курс гривни по отношению к доллару США понизился на 13,3%, с начала года – на 54% – с 5,05 грн. до 7,79 грн.

Курс евро укрепился по отношению к гривне в декабре на 24,6%, с начала года – на 46,7% и на сегодня официальный курс составляет 10,909895 грн./евро.

В декабре т.г. гривня девальвировала относительно английского фунта стерлингов на 9%, с начала года – на 15% – до 11,492568 грн.

Официальный курс гривни девальвировал по отношению к российскому рублю на 9% с начала месяца и на 32% – с начала года – до 2,7168 грн.

С начала декабря наличный курс гривни девальвировал по отношению к американскому доллару на 11%, средняя стоимость покупки составляет на сегодня 7,75 грн./долл. США (по состоянию на 1 декабря – 6,98 грн./долл. США).

Напомним, официальный курс гривни на уровне 5,05 грн. за доллар США был установлен Нацбанком с 21 апреля 2005 года (тогда гривня сразу укрепилась на 14 копеек) и не менялся до 22 мая 2008 г. С 22 мая НБУ укрепил гривню, установив официальный курс 4,85 грн./долл.

С 22 октября 2008 г. Нацбанк начал постепенно понижать официальный курс гривни.