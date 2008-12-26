Важнейшим событием 2009 года станут президентские выборы

Эксперты считают, что важнейшим событием 2009 года в Украине станут президентские выборы.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления Центра социологических и политологических исследований “Соціовимір” Сергей ТАРАН, подводя результаты эксперт-опроса “Как работала власть и оппозиция в нынешнем году и что нас ожидает в следующем”.

“Важнейшими событиями 2008 года, повлиявшими на экономическое и политическое будущее Украины, эксперты называют экономический кризис, обострение внутреннего политического кризиса, непроведение досрочных парламентских выборов, разрушительная деятельность Президента, валютные спекуляции в системе банков, российско-грузинский вооруженный конфликт... Все события были чрезвычайно негативными, к тому же, основное событие – экономический кризис – произошло вне Украины, что свидетельствует о неспособности украинских политиков продуцировать собственные важные события”, - сказал С.ТАРАН.

По его словам, 50% экспертов прогнозируют, что в следующем году состоятся президентские выборы согласно Конституции, 33,3% - одновременные парламентские и президентские, 20% - досрочные парламентские.

“Президентская избирательная кампания станет основным событием 2009 года. Эта кампания фактически началась на прошлой неделе, когда два основных конкурента – ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО – публично объявили друг друга политическими конкурентами и оппонентами. Эта кампания будет длиться весь следующий год и определять, как будут действовать те или другие “политические актеры”, - считает С.ТАРАН.

По его мнению, каждый претендент на президентскую должность в избирательной кампании будет руководствоваться своими мотивами. “Для ТИМОШЕНКО будет серьезным мотивом доказать избирателям, что она является эффективным менеджером и эффективным премьер-министром. Для ЯНУКОВИЧА участие в выборах будет сложной задачей, поскольку он будет идти из оппозиционной ниши, что для него чрезвычайно неудобно. Но самая сложная задача – у Виктора ЮЩЕНКО, поскольку у него с его рейтингом и отсутствием политических союзников мало шансов стать кандидатом”, - объяснил он.

Эксперт считает, что сейчас В.ЮЩЕНКО “играет роль технического кандидата или в интересах того человека, который пока неизвестен, или в интересах В.ЯНУКОВИЧА”. По его словам, сегодняшняя ситуация свидетельствует о том, что В.ЮЩЕНКО сейчас относится к Ю.ТИМОШЕНКО намного агрессивнее, нежели к В.ЯНУКОВИЧУ. “Эти три ключевых “актера” будут думать, как им принимать участие в президентской кампании, что им говорить... Ведь у каждого из них свои проблемы: у ТИМОШЕНКО – экономический кризис, у ЯНУКОВИЧА – неудобная оппозиционная ниша, у ЮЩЕНКО – отсутствие преемника... Собственно, это и будет определять лицо следующего года”, - резюмировал С.ТАРАН.

Центр социологических и политологических исследований “Соціовимір” проводил опрос “Как работала власть и оппозиция в нынешнем году и что нас ожидает в следующем” при участии 30-ти ведущих политических экспертов и экономистов.