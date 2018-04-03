Баланс недели: экономика - в росте, Авдеевка - в огне, а бизнес против новых энерготарифов

Украинская экономика по итогам 2016 года впервые продемонстрировала рост, и он составил 2%. Такие данные на уходящей неделе обнародовало Министерство экономического развития и торговли, хотя еще неделю назад ведомство сообщало о росте экономики в 1,8%.

По мнению специалистов Минэкономразвития, в 2016 году ключевыми факторами экономического роста стали отнюдь не внешняя конъюнктура на товарных рынках, а рост потребительского спроса и восстановление производственного потенциала, сферы услуг, торговли, транспорта, а особенно строительной отрасли и сельского хозяйства.

То, что сельское хозяйство выступило драйвером экономического роста в 2016 году, эксперты и ранее отмечали. Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой в интервью УНИАН особо подчеркнул значимость экспорта аграрной продукции, который составила более 42% всего объема экспорта Украины. «Наш экспорт (аграрной продукции - УНИАН) в 2016 году увеличился на 4,5% - неплохой показатель. Это - более 15 млрд долл. в структуре поступлений валютной выручки», - сказал министр.

«Считаю, что сектор дает хорошие результаты. Вопрос в том, сколько налогов с него уплачивается, сколько рабочих мест создается. Я бы хотел, чтобы все рекорды и достижения отрасли трансформировались в хорошие рабочие места и высокую зарплату для аграриев», - добавил он.

Кстати, то, что в Украине наметилась макроэкономическая стабилизация и сельское хозяйство является одним из наиболее привлекательных секторов для инвестора, свидетельствует еще один маркер - рыночная капитализация украинских аграрных компаний, акции которых котируются на международных финансовых биржах, по состоянию на 30 января 2017 года увеличилась на 50% по сравнению с аналогичной датой прошлого года и составила 3,2 млрд долл. По данным аналитиков, больше всего выросла стоимость акций компаний «Кернел», «Астарта» и «МХП».

Порадовала на уходящей неделе и гривня. После стремительного падения в начале года национальная валюта начала демонстрировать признаки укрепления.

Положительную новость сообщило и Госказначейство. По его данным, в госбюджет в январе 2017 году поступило свыше 59 млрд грн доходов, что на 38,7% выше планового показателя. Как известно, многие годы январь традиционно был сложным – экономика из-за многочисленных новогодних праздников всегда генерировала меньше поступлений в казну, чем было запланировано.

Теперь, как видим, все наоборот. Неудивительно, что остаток средств на едином счете Госказначейства увеличился в 2,4 раза по сравнению с прошлым месяцем и составил 34 млрд грн.

Минэкономразвития ожидает закрепления в 2017 году положительных тенденций развития экономики, хотя почивать на лаврах еще очень и очень рано. О том, что 2017 год будет непростым, напоминает сумма госдолга – свыше 70 млрд долл. Между тем, Министерство финансов оценивает общие выплаты по государственному долгу в 2017 году за счет средств госбюджета в 240,897 млрд грн. Сделать это без продолжения сотрудничества с МВФ будет очень сложно, если вообще возможно.

Кремлю веры нет

Морозный январь снова актуализировал вопрос – а хватит ли газа в хранилищах до окончания отопительного сезона? Компания «Укртрансгаз», оператор газотранспортной системы Украины, заявила: волноваться не стоит. Хоть запасы газа в подземных хранилищах в течение января и сократились на 17,6%, - до 9,8 млрд куб. м, тем не менее, голубого топлива хватит для прохождения зимнего периода. Тем более, что Украина продолжает активно закачивать газ и собственной добычи, и импортный.

Характерно, что на фоне морозов Россия опять затянула старую песню о том, что Украина, якобы, ворует ее газ и начала пугать Европу снижением поставок. Но поскольку песня неправдивая, ее солисты не раз были уличены во лжи, то в Европе заявили - несмотря на суровую зиму, все работает хорошо. В частности, вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович подчеркнул, что ЕС держит руку на пульсе этого вопроса и не видит никаких фактов нарушений.

«Мы мониторим поток, который поставляет газ из России в Украину. Мы также имеем договоренности с обеими сторонами, поэтому в случае, если появятся какие-то проблемы, мы используем механизм, построенный для возможных проблематичных ситуаций», - сказал он.

Кроме того, Шефрович отметил, что Россия лишь на половину использует мощности украинской ГТС.

Обесточенная Авдеевка и светящийся Донецк

Уходящая неделя ознаменовалась и тем, что к природным катаклизмам добавился и человеческий фактор. Кремль в силу разных причин решил активизировать военные действия на Донбассе. Особенно ожесточенные бои российско-оккупационные войска возобновили в районе Авдеевки – в городе, где работает крупнейший в Европе коксохимический завод (АКХЗ). В результате применения орудий всех калибров российские наемники уничтожили линии электропередач и город вместе с заводом остались без электро- и теплоснабжения. Вся страна бросилась на помощь городу, отправляя теплые вещи, продукты питания и разворячивая пункты обогрева.

В середине недели гендиректор Авдеевского коксохима Муса Магомедов сообщил - предприятие продолжает обеспечивать минимальный обогрев города за счет собственных генераторов, работающих на коксовом газе, а также ожидает начала режима тишины, чтобы получить возможность восстановить линии электропередач. Правда, режим тишины так и не был объявлен, а боевики не прекратили обстрел города.

В случае, если Путин даст команду полностью уничтожить завод, свыше 4 тысяч людей останутся без работы, а бизнес-империя Рината Ахметова, куда входит и Авдеевский коксохим, столкнется с определенными трудностями. Хотя, для решения проблемы у Ахметова есть достаточно финансового ресурса. Ведь только одни ГОКи должны в ближайшее время перечислить акционеру бизнес-группы Ринату Леонидовичу свыше 19 млрд грн дивидендов.

Одновременно с активизацией военного противостояния с российскими боевиками на уходящей недели дискутировался вопрос блокады активистами части железнодорожных путей в сторону оккупированных восточных территорий. В обществе единого мнения нет. Одни поддерживают, другие считают это популизмом.

Против блокады выступает власть и силовые структуры. В частности, в СБУ заявили, что в результате блокирования Донбасса активистами государству нанесен убыток в размере 35 млн гривен. А если дальше блокирование продолжится, то в стране начнутся веерные отключение электроэнергии из-за нехватки угля.

После такого заявления в соцсетях активно обсуждается вопрос наличия огромной задолженности оккупированных российскими террористами территорий, которая достигла миллиардов гривен.

Бизнес против НКРЭКУ

Тем временем Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снова взорвала бизнес-среду своим скандальным решением. На этот раз ведомство утвердило удельную стоимость нестандартного присоединения (подключения электроустановки мощностью от 160 кВт) к электрическим сетям на 2017 год на уровне от 3 тыс. грн до 9,4 тыс. грн за 1 кВт. И тут началось невероятное...

Первыми в колокол забили представители возобновляемой энергетики, которые считают, что такое решение однозначно приведет к повышению стоимости присоединения солнечных и ветряных электростанций в несколько раз, что негативно отразится на инвестиционной привлекательности данной отрасли в Украине.

Энергетиков поддержали строители. «Эти цифры с шестью нулями проверить, основываясь на каких-то данных, невозможно. Хочешь строить - плати. При этом надо не забывать, что своих денег у застройщиков нет. Боюсь даже подумать о том, во сколько раз может вырасти цена квадратного метра. Фактически, застройщики не смогут работать, это приведет к коллапсу всего строительного рынка», - жестко заявил президент Киевгорстроя Игорь Кушнир.

Если НКРЭКУ не отменит свое решение, то цена строительства любых объектов значительно возрастет, считает вице-президент Академии строительства Украины, генеральный директор компании «Центр технических решений-групп» Виктор Лещинский.

«Мы получаем капитальную нагрузку на строительный рынок, а в конечном итоге на потребителя, который будет переплачивать от 600 и более чем 1 тыс. грн/кв. м. Необходимо задуматься, насколько это повышение обоснованно и что оно за собой повлечет в ближайшие недели. Возможно, инвестор не будет заинтересован вкладывать деньги, которые он планировал вложить в объекты в 2017 году и в последующих годах, возможно, многие компании будут просто отказываться от строительства. Это решение приведет к серьезным последствиям для строительного рынка», - сказал Лещинский.

Есть и еще один очень важный фактор, на который указал Лещинский, – столь значительное повышение тарифа подключения к электросетям повлечет за собой рост цен на потребительские товары. Так как при строительстве, реконструкции или модернизации промышленных объектов бизнес будет вынужден закладывать данный тариф в себестоимость продукции.

Впрочем, оставит ли в силе свое решение НКРЭКУ или откорректирует, зависит от дальнейшей активности и бизнеса, и народных депутатов, которые приступают к работе с 6 февраля.

Александр Куницкий (УНИАН)