Главное на 26 декабря (вечер)

Новость дня и не только…Верховная Рада все-таки приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

«За» проголосовали 226 из 353 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовала в полном составе фракция КПУ. Из фракции Партии регионов “за” проголосовали четверо депутатов - Тарас ЧОРНОВИЛ, Василий ГРИЦАК, Владимир ГУРЕЕВ, Петр КОРЖ.

В полном составе поддержали бюджет фракции БЮТ и Блока Литвина.

Из фракции «Наша Украина – Народная самооборона» бюджет поддержали 46 депутатов. Не принимали участие в голосовании Иван ПЛЮЩ, Арсений ЯЦЕНЮК, депутаты из группы «Единый Центр» и «За Украину».

Во время работы сегодня в Комитете по вопросам бюджета с участием представителей правительства была достигнута договоренность увеличить расходы по ряду статей бюджета. В частности, дополнительно выделено 500 млн. грн. для Министерства внутренних дел. Также было принято решение выделить Министерству обороны Украины дополнительно средства на утилизацию боеприпасов и твердого ракетного топлива, на расселение и обустройство крымских татар и лиц других национальностей, которые были депортированы с территории Украины. Также выделено 100 млн. грн. на строительство моста через Днепр в г. Запорожье.

Верховная Рада выразила недоверие председателю и правлению Национального банка. За принятие соответствующего постановления “О предварительном отчете временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам проверки деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса” проголосовали 380 народных депутатов из 425 зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением парламент признал работу НБУ в период финансового кризиса такой, которая не обеспечила основной функции НБУ – стабильности национальной денежной единицы, что создало угрозу национальной экономической безопасности и суверенитету Украины.

ВР признала процедуру рефинансирования, которая осуществлялась Нацбанком на протяжении октября-декабря 2008 года, непрозрачной, предвзятой в интересах отдельных финансовых структур и имеющую признаки коррупции, что привело к масштабной и резкой дестабилизации национальной валюты и инфляции. В связи с чем ВР выразила недоверие председателю и правлению НБУ.

Парламент также обратился с требованием к Президенту безотлагательно внести представление на освобождение Владимира СТЕЛЬМАХА от должности председателя НБУ, а также внести на рассмотрение ВР кандидатуру на эту должность.

ВР также поручила Счетной палате проверить обоснованность и обеспеченность предоставленных НБУ объемов рефинансирования на протяжении октября-декабря 2008 года.

Парламент обратился к Генеральной прокуратуре изучить все материалы, касающиеся этого вопроса, и соответственно отреагировать на них.

В то же время Президент Украины провел очередную рабочую встречу с председателем НБУ, должностными лицами Национального банка, представителями Министерства финансов и коммерческих банков с целью обсуждения ситуации на денежно-кредитном рынке и выработки конкретного перечня шагов, которые будут способствовать дальнейшей стабилизации банковской системы.

Президент констатировал тенденции к стабилизации рынка. «Очевидны позитивные тенденции на валютном рынке: мы имеем стабилизацию валютного курса, курс межбанка возвращен к уровню, близкому к официальному курсу. Эта тенденция должна быть закреплена», – сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, на текущей неделе валютно-курсовая политика и рынок сработали хорошо.

Президент отметил, что, решая проблему курса, нужно в обязательном порядке не забывать о поддержке ликвидности коммерческих банков.

В.ЮЩЕНКО считает одной из первоочередных задач реструктуризацию задолженности клиентов перед банками. От этого, считает он, зависит дальнейшая деятельность каждого конкретного банка, а также облегчение выполнения обязательств самих клиентов.

На встрече банкиры также отметили, что считают целесообразным, чтобы в действиях НБУ было больше открытости и прозрачности. По их убеждению, Нацбанк должен максимально приблизиться к банковской системе и работать вместе. Речь идет, в том числе, о порядке обсуждения и согласования с участниками рынка регуляторных актов. По мнению банкиров, открытость НБУ важна и для понимания гражданами шагов, мотиваций и последствий происходящих событий.

Далее снова о кадровых вопросах. Верховная Рада освободила Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя Фонда государственного имущества Украины. За данное решение проголосовали 259 из 431 народного депутата, зарегистрированного в зале.

В то же время некоторые депутаты из фракции Партии регионов отмечали целесообразность заслушать отчет председателя ФГИУ В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

При этом председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отметил, что это было бы целесообразно сделать и «или поблагодарить, или выразить критические замечания». В то же время он напомнил, что парламент неоднократно приглашал В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО для отчета в ВР, и этот вопрос неоднократно откладывался.

По его словам, после этого парламент решил рассматривать данный вопрос даже при отсутствии В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что для назначения нового председателя ФГИУ необходимо провести консультации. По его словам, необходимо ознакомиться с программой и увидеть, какие будут приниматься решения и будут ли они на пользу стране.

Кабмин отстаивает реалистичность макропоказателей, заложенных в Госбюджете-2009. Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН считает, что рост ВВП на уровне 0,4% удастся обеспечить в результате реализации антикризисных мер.

«Этот прогноз учитывает, что обеспечение экономического роста произойдет за счет реализации системы антикризисных мер», - заявил министр, подчеркнув, что именно c таких соображений разработаны макроэкономические прогнозы и бюджеты других стран.

«Информация, полученная от торгово-экономических миссий стран СНГ и некоторых стран Европы, свидетельствует о том, что абсолютное большинство бюджетов на следующий год планируются дефицитными на уровне 0,4-3,4 % от ВВП. То есть Правительства закладывают в бюджеты комплекс мероприятий, направленных на уменьшение негативного влияния кризиса на их экономики», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Также министр отметил, что ни одна из стран СНГ на сегодня не прогнозирует падения объемов производства в 2009 году. «Позитивную динамику роста ожидают Польша, Чехия, Румыния, Словакия, Литва, Венгрия. Причиной таких оптимистичных прогнозов является, в том числе, и ожидание относительно позитивного влияния на развитие экономик принятых антикризисных программ правительств», - подчеркнул он.

«Информация, полученная от торгово-экономических миссий стран СНГ и некоторых стран Европы, свидетельствует о том, что абсолютное большинство бюджетов на следующий год планируются дефицитными на уровне 0,4-3,4 % от ВВП. То есть Правительства закладывают в бюджеты комплекс мероприятий, направленных на уменьшение негативного влияния кризиса на их экономики», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Также министр отметил, что ни одна из стран СНГ на сегодня не прогнозирует падения объемов производства в 2009 году. «Позитивную динамику роста ожидают Польша, Чехия, Румыния, Словакия, Литва, Венгрия. Причиной таких оптимистичных прогнозов является, в том числе, и ожидание относительно позитивного влияния на развитие экономик принятых антикризисных программ правительств», - подчеркнул он.

Кроме того, Б.ДАНИЛИШИН ожидает, что выход страны из кризиса и начало подъема экономики начнется в начале второго полугодия 2009 года.

«Произойдет активизация отечественного экспортоориентированного производственного комплекса в связи с улучшением мировой конъюнктуры и разблокированием финансовых тромбов. Это по цепи повернет денежные ресурсы во все смежные отрасли и восстановит процессы наращивания объемов производства от добывающих видов экономической деятельности до предоставляющих услуги транспортировки и оптовой торговли», - отметил министр.

В Минэкономики также ожидают, что в первом полугодии 2009 года цены и спрос на мировых рынках металла начнут расти уже в конце первого полугодия.

Валютный курс. Сегодня на межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту стабилизировались. Торги открылись котировками 7,55/7,75 грн., к закрытию ценовые уровни понизились до 7,53/7,63 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

НБУ принял решение на рынок не выходить.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2535/0,2620 грн., а к 12:00 цены поднялись до 0,2600/0,2670 грн. К закрытию торгов цены не изменились. В России курс доллар-рубль вырос и составил 29,9552 (+0,3741) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3990/1,4085 долл. США. Рынок евро-гривня на ТОМ’е (Европа продолжает праздновать Рождество) открылся следующими индикативными котировками – 10,6065/10,9175 грн., к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,7425/10,9130 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 10,5955/10,7665 грн.

НБУ на 29 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 26 декабря – 779.0000)

100 EUR – 1078.3850 (на 26 декабря – 1090.9895)

10 RUR – 2.6546 (на 26 декабря – 2.7168)