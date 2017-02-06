Трамп пообещал американцам снизить налоги уже в этом году

Президент США Дональд Трамп с оптимизмом оценивает перспективы реализации налоговой реформы уже в 2017 году. Об этом он заявил в интервью Fox News, передает RNS.

Читайте такжеТрамп пригрозил Toyota большими налогами из-за завода в МексикеНа вопрос интервьюера Билла О'Райли о том, следует ли американцам ждать понижения налогов в текущем году, Трамп ответил: «Я думаю так, да».

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп обещал масштабное сокращение налогов — в том числе налог на прибыль корпораций предполагается понизить с 35% до 15%. Однако пока Конгресс занят Obamacare.

В последние недели аналитики неоднократно предупреждали о политических рисках для реализации налоговой реформы. Так, в Goldman Sachs указывают на разногласия среди республиканцев по поводу этой реформы.