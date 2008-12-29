АНОНС на 29 декабря 2008 г.

10:35, 29 декабря 2008
Разное
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Шлапак расскажет о позиции Президента в отношении Госбюджета-2009Замгенпрокурора подведет итоги годаСОВАТ расскажет, почему украинцы вынуждены пить «шмурдяк» 

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В Секретариате Президента Украины брифинг первого заместителя главы Секретариата Президента Украины - Представителя Президента Украины в Кабинете Министров Александра ШЛАПАКА. Тема  - позиция Президента по поводу Государственного бюджета 2009 года.

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В 11-30 в  УНИАН состоится пресс-конференция  на тему: “Почему украинцы вынуждены пить “шмурдяк”? Кто не желает наполнения государственного бюджета, блокируя повышение акцизов на порошковые “вина”? Сколько украинцев ежегодно убивает “шмурдяк”?”  Участники: Владимир  Демчак,  директор Ассоциации СОВАТ;    Андрей Черных,  координатор молодежного общественного комитета "Молодежь против алкоголя"; Виталий Черняховский,  главный координатор гражданской кампании  "Форум спасения Киева";  Владимир Кучеренко, зам.. ген.директора "Укрвинпром", Анна Кифенко, руководитель пиар-отдела корпорации "Логос"

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Состоится брифинг заместителя Генерального прокурора Украины Николая Голомши по итогам работы в 2008 году

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Пресс-конференция на тему: «Смогут ли Украину обогреть альтернативные источники тепла?»  Приглашены: Сергей Зимин, зам..министра  по вопросам житлишно-коммунального хозяйства Украины; Евгений Сухин, президент Специального конструкторского бюро Сухина (СКБ Сухина); Александр Попов, министр ЖКХ в оппозиционном правительстве; Владимир Лукьянец,  ведущий эксперт по электроэнергетике Центра им. Разумкова; Светлана Голикова, эксперт, директор компании «Трансэнергоконсалтинг»

 

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