АНОНС на 29 декабря 2008 г.

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В Секретариате Президента Украины брифинг первого заместителя главы Секретариата Президента Украины - Представителя Президента Украины в Кабинете Министров Александра ШЛАПАКА. Тема - позиция Президента по поводу Государственного бюджета 2009 года.

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В 11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Почему украинцы вынуждены пить “шмурдяк”? Кто не желает наполнения государственного бюджета, блокируя повышение акцизов на порошковые “вина”? Сколько украинцев ежегодно убивает “шмурдяк”?” Участники: Владимир Демчак, директор Ассоциации СОВАТ; Андрей Черных, координатор молодежного общественного комитета "Молодежь против алкоголя"; Виталий Черняховский, главный координатор гражданской кампании "Форум спасения Киева"; Владимир Кучеренко, зам.. ген.директора "Укрвинпром", Анна Кифенко, руководитель пиар-отдела корпорации "Логос"

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Состоится брифинг заместителя Генерального прокурора Украины Николая Голомши по итогам работы в 2008 году

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Пресс-конференция на тему: «Смогут ли Украину обогреть альтернативные источники тепла?» Приглашены: Сергей Зимин, зам..министра по вопросам житлишно-коммунального хозяйства Украины; Евгений Сухин, президент Специального конструкторского бюро Сухина (СКБ Сухина); Александр Попов, министр ЖКХ в оппозиционном правительстве; Владимир Лукьянец, ведущий эксперт по электроэнергетике Центра им. Разумкова; Светлана Голикова, эксперт, директор компании «Трансэнергоконсалтинг»