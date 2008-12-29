НКРС выдаст 25 лицензий

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) на заседании 25 декабря приняла решение о выдаче 25 лицензий и выделении номерного ресурса общей емкостью 14,2 тыс. номеров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

«На заседании НКРС принято решение о выдаче 23 лицензий, переоформлении 2 и выдаче одной копим на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций, принято решение о выдаче 2 лицензий и переоформлении 2 лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины», - отмечается в сообщении НКРС.

На заседании рассматривались заявления субъектов ведения хозяйства относительно возможности применения радиоэлектронных средств (РЭС) в Украине, внесение в Реестр разрешенных типов РЭС, а также проекты законов Украины и других нормативно-правовых актов. В Реестр РЭС внесено 28 радиоэлектронных средств.

По данным НКРС, поступления в Госбюджет по результатам принятых решений составят около 450 тыс. грн.

Комиссией принято решение об одобрении Перечня рынков телекоммуникационных услуг в Украине, принятых для предварительного анализа (ex-ante) с целью регулирования. Этот документ направлен на согласование в заинтересованные центральные органы исполнительной власти.

Следующее заседание НКРС состоится 22 января 2009 года.