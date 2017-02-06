Планы пятилетки: в Китае обещают создать более 50 миллионов рабочих мест

Власти Китая планируют в рамках 13-го пятилетнего плана на 2016-2020 годы создать более 50 миллионов рабочих мест, сообщает Росбалт.

"В соответствии с планом, более 50 миллионов рабочих мест будет создано к 2020 году, с разумным повышением заработной платы и уровнем безработицы в городах ниже 5%. Усилия призваны улучшить предпринимательскую среду и структуру людских ресурсов. Образованные и квалифицированные сотрудники должны составлять значительную долю от общей рабочей силы", - говорится в сообщении.

В рамках плана предполагается также введение льгот для предприятий и отраслей, в которых создано много рабочих мест. Помимо этого, будут развиваться сектора сельского хозяйства, лесного хозяйства, а также производства.

Читайте такжеКитай в 2016 году инвестировал за рубеж $161 миллиард

Как рассчитывают власти, план должен помочь научным, образовательным и культурным экспертам занять ведущую роль в области предпринимательства, а также помочь создать благоприятные условия для работы зарубежных высококлассных сотрудников и начала бизнеса в Китае.

По данным статистического бюро Китая, на конец 2016 года численность занятых жителей страны составила 776,03 миллиона, из них занятых в городах - 404 миллиона человек. Согласно данным министерства человеческих ресурсов и социальной безопасности КНР, уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам 2016 года составил 4,02%.

В начале прошлого года правительство Китая заявило, что уровень зарегистрированной безработицы будет поддерживаться в пределах 4,5%.

Экономика Китая по итогам 2016 года прибавила 6,7%. Темпы годового роста ВВП страны оказались самыми низкими за последние 26 лет, однако показатель соответствует поставленной центральным правительством цели. При этом экономический рост по итогам IV квартала прошлого года составил 6,8%, что на 0,1 процентного пункта выше, чем в предыдущем квартале.