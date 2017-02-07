Еврокомиссар Ган уверен в возможности Украины добиться еще большего экономического роста

Об этом он сказал в понедельник в Брюсселе во время конференции "Украинские реформы и роль ЕС: как отпустить украинский экономический потенциал", передает собственный корреспондент УНИАН.

"МВФ прогнозирует 2,5% роста ВВП в этом году, инфляция снижается, также в 2016 году зафиксировано 100% увеличение прямых иностранных инвестиций. Я хотел бы подчеркнуть, что больший экономический рост может быть достигнут. Международные финансовые институты видят растущий потенциал для Украины от 6% до 7% ВВП ежегодно. Это немыслимые для прогнозов относительно государств-членов ЕС показатели", - сказал Хан.

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Еврокомиссар напомнил, что ЕС поддерживает Украину в процессе реформ, как в значительной финансовой помощи, так и экспертным мнением. "С 2014 по 2020 годы ЕС и европейские финансовые институты выделят 12 млрд евро займа для проведения реформ. Как минимум, 7 млрд евро уже было предоставлено", - привел он цифры.

По мнению Хана, Украина имеет много активов, чтобы обеспечить этот потенциальный рост. В частности, он назвал значительный потенциал сельскохозяйственного сектора, высококвалифицированную рабочую силу за небольшую стоимость. "Для того, чтобы реализовать этот огромный потенциал, Украина должна сделать реформы необратимыми", - подчеркнул еврокомиссар.

При этом он указал на ключевые условия, которые необходимы для продвижения экономического роста и инвестиций. Первое - избавиться от коррупции, второе - уважать право на собственность и третье - провести прозрачную приватизацию. "Госпредприятия должны быть проданы по наивысшему предложению или ликвидированы, если нет экономического потенциала. Это предоставит стране значительный экономический толчок", - подчеркнул Хан.

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Еврокомиссар констатировал, что Украина "прошла долгий путь, но еще много надо пройти". "Но вы на правильном пути и не можете позволить, чтобы процесс реформ провалился. Цена очень высокая. Наш выбор, как ЕС, экспортировать стабильность и экономический рост или, наоборот, импортировать нестабильность. Выбор очевиден. Экономическая трансформация Украины будет играть важную, если не решающую роль в этом процессе", - подчеркнул он.