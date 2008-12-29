Беларусь планирует добывать нефть в Венесуэле

РУП "ПО "Белоруснефть" направило в Венесуэлу 38 вагонов с технологическим оборудованием, которое будет использоваться для работ по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин. Об этом сообщает Белорусское телеграфное агентство (БЕЛТА) со ссылкой на пресс-службу предприятия http://www.belta.by/ru/news/econom?id=316841 .

Доставка в Венесуэлу специального оборудования является очередным шагом в развитии нового направления сотрудничества объединения "Белоруснефть" и Национальной нефтяной компании Венесуэлы - совместным работам в сфере нефтяного сервиса. Решение о создании СП по оказанию сервисных услуг в нефтяной сфере достигнуто в июне текущего года во время визита в Беларусь делегации Национальной нефтяной компании Венесуэлы, - рассказывает БЕЛТА.

Сотрудничество ПО "Белоруснефть" и нефтяной компании Венесуэлы осуществляется по трем направлениям: сейсморазведочные работы, добыча нефти и сертификация запасов углеводородов. В 2008 году белорусско-венесуэльское совместное предприятие "Петролера БелоВенесолана" планирует добыть на месторождениях Гуара Эсте и Лагомедио около 700 тыс.т. нефти. В самой ближайшей перспективе, за счет включения в активы СП по добыче нефти еще трех месторождений, объемы добычи вырастут до 2 млн. т. в год.