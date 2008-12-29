Потери банков в Закарпатье составят 17 млн. грн.

По предварительным подсчетам, в Закарпатской области потери филиалов банковских учреждений в 2009 году составят около 17 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления экономики Закарпатской ОГА Виктор ПОГОРЕЛОВ.

По его словам, такие предварительные данные обнародовали экономисты области. «По предварительным данным, негативное влияние финансового кризиса особенно повлияет на банковскую деятельность в связи с ограничениями по выдаче кредитов и депозитов», – сказал В.ПОГОРЕЛОВ.

Он сообщил, что с целью увеличения ресурсной базы банки Закарпатской области проводят работу по привлечению средств на срочные и текущие счета (по результатам октября-ноября 2008 г. наблюдался отток средств в связи с ограничениями относительно возможности досрочного расторжения договоров, недоверием населения к банкам и нежеланием оставлять депозитные сбережения на следующие сроки).

По словам В.ПОГОРЕЛОВА, сеть банковских учреждений Закарпатской области представлена 51 банком Украины и одним закарпатским банком – ООО "КБ «Коопинвестбанк».