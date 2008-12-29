Главное на 29 декабря

Главная новость.Виктор ЮЩЕНКО подписал принятый парламентом Закон «О государственном бюджете Украинына 2009 год». Об этом сообщил сегодня на брифинге первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

А.ШЛАПАК объяснил, что в основе такого шага главы государства - понимание необходимости иметь принятый закон о бюджете на начало года. «Главный мотив подписания Президентом закона о государственном бюджете заключался в том, что, не подписав этот закон, мы получаем серьезные проблемы уже в январе с финансированием основных социальных выплат», - сказал он.

В то же время он отметил, что, по мнению Президента, документ содержит множество спорных статей и нуждается в доработке. По словам А.ШЛАПАКА, этот бюджет является одним из самых проблемных, самых сложных бюджетов за последние 10 лет. В частности, речь идет о макроэкономической базе, на основе которой рассчитан бюджет, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Рост ВВП, который запланирован на 2009 год в размере 0,4%, является больше желаемым, чем реальным», - убежден А.ШЛАПАК.

Вследствие этого сомнительными выглядят ориентировочно 20 млрд. грн. доходов бюджета. «Они носят больше виртуальный характер, чем реальный», - сказал он.

Также не был принят ряд законопроектов, которые должны были увеличить доходность бюджета, касающиеся в основном ставок налогов.

Кроме того, Президент имеет замечания к финансированию дефицита бюджета и обслуживанию внешнего долга, который увеличивается на 103 млрд. грн.

Приватизация. Кабинет министров назначил Дмитрия ПАРФЕНЕНКО временно исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины.

Как сообщается на сайте правительства, соответствующее распоряжение №1599 принято на заседании Кабмина 27 декабря.

Д.ПАРФЕНЕНКО занимает должность заместителя председателя ФГИУ.

Финансовый рынок. Виктор ПИНЗЕНИК призывает коммерческие банки реструктуризировать долги заемщиков по кредитам и предложить должникам более выгодные условия погашения кредитов.

Такое предложение В.ПИНЗЕНИК выдвинул в своей статье, опубликованной в еженедельнике «Зеркало недели» (№49 (728) 27 декабря 2008 г.).

Министр финансов отметил, что высокий курс доллара США сделал возвращение валютных кредитов почти невозможным. По его мнению, традиционный для банка инструмент возвращения долга — продажа залогового имущества — в условиях кризиса не работает, «потому что некому продать, покупателя нет». В этой ситуации банки должны предложить должникам более выгодные условия погашения кредитов, уверен министр.

«Предложите людям «конфету». Такой конфетой может быть погашение части кредита в гривне (или другой близкий вариант). Но за эту конфету нужно немедленно заплатить — путем погашения досрочно добровольно части займа», — подчеркнул глава Минфина.

При этом, отметил В.ПИНЗЕНИК, и заемщик, и банк несут курсовые убытки, но зато банк сразу улучшает свое финансовое состояние, уменьшает убытки своих акционеров и потребность в средствах для рекапитализации банка. «Проиграть, чтобы выиграть — вот лозунг дня», — резюмировал он.

Также министр финансов выступает за то, чтобы дать коммерческим банкам большую свободу действий в предоставлении кредитов, которые в нормальных, стандартных условиях относятся к рискованным, нестандартным.

Виктор ЮЩЕНКО на сегодня не намерен каким-либо образом реагировать на принятое парламентом решение в отношении председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сегодня на брифинге.

«Президент на сегодняшний день сотрудничает со СТЕЛЬМАХОМ как главой НБУ, и вполне нормально, и считает, что такое сотрудничество на сегодняшнее время является объективно необходимым. Поэтому Президент не собирается на сегодняшний день реагировать на постановление, принятое парламентом», - сказал А.ШЛАПАК.

«Если будет необходимость в каких-то решительных мерах, он (Президент – УНИАН) их сделает не под давлением со стороны премьер-министра или Верховной Рады», - добавил первый заместитель главы Секретариата Президента.

Между тем, курс наличного доллара в Украине сегодня увеличился на 10-15 копеек – в среднем до 7,30/7,90 грн., курс евро в среднем составляет 10,40/11,35 грн.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару и к евро:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,30/7,85 грн., евро – 10,30/11,30 грн.;

«Укргазбанк»: доллар США – 7,30/7,90 грн., евро – 10,40/11,35 грн.;

«Родовид Банк»: доллар США – 7,40/8,40 грн., евро – 10,45/12,05 грн.;

«OTP Банк»: доллар США – 7,40/8,00 грн., евро – 10,45/11,45 грн.;

«Ощадбанк»: доллар США – 7,40/7,90 грн., евро – 10,20/11,00 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,20/7,80 грн., евро – 10,20/11,20 грн.

Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам на 30 декабря:

100 USD США – 770.0000 (29 декабря – 770.0000)

100 EUR – 1098.7900 (29 декабря – 1078.3850)

10 RUR – 2.6343 (29 декабря – 2.6546)

«Газовые» переговоры. В центральном офисе ОАО «Газпром» состоялось заседание Совета директоров, который принял к сведению информацию о состоянии расчетов и перспективах взаимоотношений ОАО «Газпром» и хозяйствующих субъектов Украины в газовой сфере. Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

В сообщении отмечается, что Совет директоров поручил Правлению компании продолжить работу, направленную на полное погашение украинской стороной имеющейся задолженности, подписание новых контрактов на поставку газа в 2009 году и обеспечение гарантий своевременной оплаты за поставленный газ в будущем.

Делегация НАК «Нафтогаз Украины» в понедельник продолжает переговоры в Москве с руководством ОАО «Газпром».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ. По его словам, от «Нафтогаза» переговоры проводят председатель Правления Олег ДУБИНА, его первый заместитель Игорь ДИДЕНКО и заместитель Владимир ТРИКОЛИЧ.

Виктор ЮЩЕНКО и Владимир СТЕЛЬМАХ обсудили возможность финансовой поддержки НАК «Нафтогаз Украины» для проведения расчетов за импортированный газ.

Об этом сообщает пресс-служба Президента. По сообщению, во время встречи обсуждалось состояние расчетов за импортированный газ, в частности, была рассмотрена возможность финансовой поддержки НАК «Нафтогаз Украины» для проведения таких расчетов.

Премьер-министр России ВладимирПУТИН заявляет, что России и Украине пока не удалось договориться по газовым вопросам.

Как передает РИА «Новости», российский премьер сегодня в течение часа разговаривал по телефону с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО на эту тему.

"Только что час общались с Виктором Андреевичем. Пока не договорились", – сказал В.ПУТИН журналистам. На вопрос, почему не договорились, он ответил: "Потому что платить не хотят".