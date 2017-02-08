Ежегодное знаковое событие цифрового маркетинга: UADIGITALS 2017

Сегодня успешная коммуникация между потребителем и брендом невозможна без оптимального использования инструментов digital.

Как же выстраивать отношения? Где можно научиться искусству построения рекламной коммуникации в интернете?

UADIGITALS – главная площадка развития интернет – маркетинга в стране, на которой обсуждаются самые важные тенденции года, презентуются кейсы, происходит обмен мнениями и опытом.

«Конференция UADIGITALS была задумана как площадка для общения агентств и рекламодателей, а не агентств с агентствами. Такой она и остается. Поэтому наши участники – маркетинг-директоры, бренд-менеджеры, CEO компаний-рекламодателей и рекламных агентств – получат ответы на конкретные вопросы, научатся критично оценивать предложения агентств и правильно выбирать инструменты», - комментирует руководитель конференции Елена Педай.

Спикерами выступят представители ведущих диджитал агентств Украины согласно рейтингам ВРК, такие как Ambulance, AdPro, Liquid 7, Tabasсo, Smartica/Skykillers, ISD Group, Hoshva DGTL, Plus One, UaMobile, Postmen, CMS Group, Lead9, Promodo и др.

UADIGITALS – это лучший способ при минимальных затратах времени получить максимальную концентрацию знаний, узнать самую актуальную и полезную информацию рынка digital, завести новые контакты в кругу профессионалов.

Кроме обзора трендов и эффективных практик, конференция ответит на такие вопросы:

Что представляет из себя рынок цифровой рекламы Украины?

Какие игроки наиболее успешны в каждом из секторов?

Что за секреты обеспечивают этот успех?

Какие тенденции ожидать в 2017 году?

Как распределять бюджеты?

Как оцениваются ROI каждой сферы?

Что позволит рекламодателям быстро и эффективно решать стоящие перед ними задачи?

Как распределять свои бюджеты наиболее эффективно?

Отметим, во время конференции впервые будет представлена карта digital агентств, разработанная Всеукраинской рекламной коалицией (ВРК) совместно с Комитетом Digital Агентств Украины (UDAC), в которую вошли 37 агентств-членов ВРК, основных рынкоформирующих игроков. Это листинг digital агентств ВРК, разбитых по экспертизам: стратегия и креатив, медиа планирование, медиа баинг, перформанс (включая контекст/ search, SEO, CPA и т.д.), SMM, content production, digital development.

Подробная информация о конференции UADIGITALS 2017 – на сайте http://uadigitals.com/

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Присоединяйтесь!

Вопросы сотрудничества: руководитель UADGTLS Елена Педай lena@uadigitals.com

Вопросы аккредитации СМИ: PR-агентство Trembita, Леона Красненкова, leona.krasnenkova@gmail.com