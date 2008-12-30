На шахте «Ореховская» введена новая лава

На шахте «Ореховская» ОАО «Краснодонуголь» (Луганская обл.) сдана в эксплуатацию новая лава.

Как передает корреспондент УНИАН, ее плановая суточная нагрузка составит 1 тыс. 100 тонн. Общие запасы отрабатываемого угольного участка - 398 тыс. тонн. В лаве смонтирована техника нового технического уровня – механизированная крепь МКД-90Т, комбайн УКД-200/250, конвейер СП-26У. В общей сложности в оборудование лавы вложено более 54 млн. грн.

По данным пресс-службы облгосадминистрации, это первая из пяти лав, намеченная к отработке Максимовской свиты пластов, что продолжит жизнь шахты «Ореховская», практически исчерпавшей свой производственный ресурс. Для вскрытия и подготовки Максимовской свиты пластов проходчиками пройдено более 9 км горных выработок. В текущем году для увеличения темпов проходки парк проходческой техники шахты был пополнен породопогрузочными машинами и бурильной установкой, способной работать по крепким породам. Общие затраты на переоборудование проходческих забоев – более 4 млн. грн.

Также для безопасного ведения работ усовершенствована схема вентиляции, смонтирована и введена в эксплуатацию более чем 2-х километровая конвейерная линия. В результате планируемый срок работы шахты увеличен до 2012 года. Общие запасы вскрытого участка – около 2 млн. тонн угля марки «К».