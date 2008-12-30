10 евро в Украине

В предновогоднее время на 10 евро, или 100 гривен, можно купить пять килограммов мандарин, две елки высотой не менее двух метров, или бутылку шампанского, правда, не самого дешевого.

10 евро после нарастания кризисных явлений в конце нынешнего года стали на Украине уже не столь весомыми, как ранее. Девальвация украинской гривны и паника вокруг этого процесса привела к значительному подорожанию импортных товаров, за которыми так или иначе поднялись цены и на все остальные.

Укрепившийся более чем на 30 процентов курс евро по отношению к гривне утвердился на рубеже в 10,5 гривны за евро. Таким образом, сегодня эквивалент 10 евро в украинской денежной единице составляет чуть более 100 гривен. И на эти деньги можно выпить по чашке кофе с пирожным в хорошем киевском кафе вместе с девушкой или другом. А если позволить такое удовольствие только себе лично, то на оставшиеся 40-50 гривен можно преодолеть среднюю дистанцию по столице Украины на такси. В предновогоднее время на 10 евро, или 100 гривен, можно купить 5 килограммов мандаринов, 2 елки высотой не менее двух метров или бутылку хорошего шампанского.

На рынке владелец 10 евро может стать счастливым обладателем 2,5 килограмма украинского сала. А в рядовом супермаркете этой суммы хватит, чтобы купить к праздничному столу один расфасованный кусок импортного салями.

Тем не менее, не все вечно жалующиеся на судьбу украинцы чувствуют себя совсем уже плохо. В продовольственных магазинах столицы Украины немало покупателей вывозят из торговых залов переполненные тележки.

Для детей в Киеве на 10 евро можно купить две приличные игрушки. А попытка украсить на эту сумму елку заставит напрячь всю свою фантазию и математические способности.

Большинство владельцев и продавцов в магазинах непродовольственных товаров жалуются на прижимистость покупателей в условиях экономического кризиса. По словам одного из них, 2-3 недели до Нового года были очень напряженными в торговле, так как "люди пытаются выжить" в условиях кризиса.

Водители автомобилей в Киеве говорят о возросших до эквивалента 10 евро штрафах за не самые грубые нарушения правил. А самый популярный 95-й бензин к концу года снова подорожал, и теперь на 10 евро можно залить в бак только 20 литров топлива.

У здания посольства Германии в Киеве10 евро для сотен тысяч украинцев остаются одной шестой стоимости визы в страны "шенгенской зоны". А поскольку евро сильно подорожал к концу года, желающие выехать в Европу все чаще и громче требуют снижения стоимости виз.

Оценивая справедливость этих требований, один из ведущих экспертов Центра имени Разумкова Валерий Чалый сказал, что официальный Киев уже на ближайшем саммите Украина-Евросоюз ожидает начала переговоров об условиях, которые должна выполнить страна для полного упразднения визового режима.