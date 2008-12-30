АНОНС на 30 декабря 2008 г.

Состоится очередное, девятое заседание Украинского клуба экономистов на тему: „Финансово-экономический кризис в Украине: что есть, что будет, чем сердце успокоится?” Участники: экс-заместитель председателя НБУ Сергей Яременко; профессор кафедры внешнеэкономической деятельности Национальной академии управления Александр Кириченко; экс-председатель Национального депозитария Украины, экс-заместитель председателя НБУ, бывший советник Посольства Украины в Южно-Африканской Республики, профессор Тернопольского национального экономического университета Александр Шаров; директор Института трансформации общества, профессор Национальной академии управления Олег Соскин.

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11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Стратегическое партнерство ОАО "Родовид Банк" и группы компаний "Истил". Представители ОАО "Родовид Банк" и группы компаний "Истил" сообщат о начале переговоров о продаже части пакета акций ОАО "Родовид Банк" и начале нового этапа развития стратегического партнерства. Участники: председатель Наблюдательного совета группы компаний "Истил" Мохаммед Захур, президент ОАО "Родовид Банк" Сергей Бубка (ул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Сотрудничество инвесторов в оздоровлении «Проминвестбанка». Участники: глава временной администрации НБУ в «Проминвестбанке», замглавы НБУ Владимир Кротюк, председатель "Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (РФ) Владимир Дмитриев и член совета директоров Slav AG (Австрия) Денис Киреев. В этого в этот же день планируются встречи инвесторов с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко и руководством Национального банка Украины (ул.крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.