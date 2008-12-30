В Тернопольской области розничные цены на топливо выросли

В Тернопольской области средний уровень розничных цен на топливо за прошедшую неделю повысился на 4,1-5% (21 коп).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Государственной инспекции по контролю за ценами в Тернопольской области, дизельное топливо подорожало на 4,1% (с 5,16 до 5,37 грн./л), бензин марки А76/80 – на 5% (с 4,17 до 4,38 грн./л), бензин марки А92 – на 4,7% (с 4,46 до 4,67 грн./л), бензин марки А95 – на 4,5% (с 4,66 до 4,87 грн./л).

Минимальный уровень розничных цен на нефтепродукты установлен на АЗС “Укрпетроль”, максимальный – на АЗС “Автотехсервис”, ООО “Торговый дом “Континиум - Галичина” (бренд WOG) и Львовского филиала ОАО “Концерн Галнафтогаз” (бренд ОККО).

Повышение розничных цен на топливо в Госинспекции объясняют ростом закупочных цен и увеличением торговых надбавок.