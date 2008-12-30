ОТВЕЧАЮТ МОБИЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ И ЭКСПЕРТЫ…

Вопросы анкеты УНИАН: 1) Самое значимое событие в экономической жизни Украины в 2008 году (позитивное/негативное)? 2) Самое значимое событие в Вашей отрасли (сфере деятельности) в 2008 г. (позитивное/негативное)? 3) Самое значимое событие в политической (общественно-политической) жизни Украины в 2008 году (позитивное/негативное)? 4) Какие события будут определять жизнь Украины в 2009 году (позитивное/негативное)? ********************************************************************************** Начальник отдела по связям с общественностью компании МТС Украина Виктория Рубан 1) Самое значимое событие в экономической жизни Украины в 2008 году?

Позитив – Вступление Украины в ВТО.

Негатив – Негативным вряд ли кто-то назовет что-то другое помимо общего экономического кризиса, который ощутимо коснулся Украины.

2) Самое значимое событие в Вашей отрасли в 2008 г.?

Позитив - Самым значительным позитивным событием на рынке мобильной связи в этом году стало четкое рыночное позиционирование основных игроков. Сейчас по каждой компании понятно, - кто она, что она и какую идеологию исповедует. МТС-Украина пришла к идеологии «народные тарифы и премиальная сеть». По отклику рынка, по всем его исследованиям, мы однозначно видим, что эта стратегия воспринята, понята и востребована.

Негатив – Отрасль телекоммуникаций напрямую зависит от мировой экономики,

поэтому кризис является самым негативным событием и на этом рынке.

3) Самое значимое событие в политической (общественно-политической) жизни Украины в 2008 году? (без ответа) 4) Какие события будут определять жизнь Украины в 2009 году?

Основные тенденции 2009 г., безусловно, лежат в области общей экономики, а не экономики телекоммуникационной отрасли. Надо отдавать себе отчет в том, что общеэкономическая ситуация будет способствовать уменьшению доходной базы всех компаний, независимо от сферы деятельности. В меньшей степени кризисные изменения затронут те компании, которые ориентированы на внутренний рынок, и в цене продукции которых импортная составляющая не является превалирующей.

У телекоммуникационных компаний подавляющая часть закупок проходит в иностранных валютах. Все доходы, получаемые ими, аккумулируются в гривне. Девальвационные, инфляционные процессы, безусловно, будут сказываться на рынке телекоммуникаций. Другой вопрос, что мы чувствуем себя очень хорошо с той точки зрения, что, по нашей оценке, мы оптимально подготовлены к кризисным явлениям.

Вместе с тем мы надеемся, что влияние кризисных явлений в экономике в меньшей мере затронет рынок мобильной связи, т.к. услуги мобильной связи относятся к базовым, от которых люди готовы отказываться в последнюю очередь. Можно предположить, что рынок будет продолжать расти, хотя темпы роста, очевидно, замедлятся.

Последствия – компании будут проводить очень жесткую экспертизу любых инвестиционных проектов с учетом сложившейся экономической ситуации, тщательно определяя приоритетные задачи.

Очень большая и хорошая перспектива в следующем году – это запуск стандарта 3G (мобильной связи третьего поколения – прим. УНИАН), потому что на сегодняшний день ресурс GSM практически исчерпан, и потребителям вряд ли стоит ожидать огромного количества новых услуг на основе 2G (мобильной связи второго поколения – прим. УНИАН). Когда-то этот процесс начинать надо, вне зависимости от того, способствует этому экономическая ситуация или не способствует. Потому что процесс развертывания UMTS – это не выдача лицензии и проставление на ней печати и подписи соответственного государственного чиновника.

Это огромный серьезный процесс конверсии частот, подготовки инфраструктуры, контакты с вендорами, поставщиками, включение тендерных процедур и т.д. Третье поколение – это не модная фишка, это будущее развитие коммуникаций. Начинать его когда-то надо вне зависимости от того, какова реальная экономическая ситуация в той или иной стране.

Безусловно, в условиях текущей ситуации (речь идет о строительстве сети, о значительных капиталовложениях, преимущественно в долларах, и все это на фоне возможного уменьшения доходов населения) успех и продвижение 3G будет зависеть, прежде всего, от стартовых условий, которые определит государство, стоимости лицензий, конверсии частот. Мы по-прежнему заинтересованы в получении лицензии 3G, но будем внимательно смотреть на условия и принимать решения, исходя из текущей финансовой ситуации на рынке с учетом тех приоритетов, которые в данной ситуации стоят перед компанией, задач по обеспечению качественной связью наших абонентов.

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Генеральный директор Ассоциации предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ) Юрий Пероганич 1) Самое значимое событие в экономической жизни Украины в 2008 году?

Позитив - Вступление в ВТО.

Негатив - Обвал гривни.

2) Самое значимое событие в Вашей отрасли в 2008 г.?

Позитив - Переориентация ИТ бизнеса на сегмент МСП (малых и средних предприятий).

Негатив - Замораживание потребительского кредитования.

3) Самое значимое событие в политической (общественно-политической) жизни Украины в 2008 году?

Позитив - Проявилась сущность большинства политиков.

Негатив - Украинские политики по-прежнему продажны и аморальны.

4) Какие события будут определять жизнь Украины в 2009 году?

Позитив - Очищение от иллюзий, особенно на востоке Украины, что кто-то придет и

поможет.

Негатив - Условия погоды для урожая на дачных и приусадебных участках.

(УНИАН)

Продолжение следует...