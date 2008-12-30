В Севастополе сокращена задолженность по зарплате

В Севастополе за менее чем две недели вдвое сокращена задолженность по зарплате, с более чем 3,9 млн. грн. до 1,5 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили на итоговой пресс-конференции в Севастопольской городской государственной администрации. Если по состоянию на 1 января 2008 года задолженность составляла 359 тыс. грн., то по состоянию на 17 декабря - уже более чем 3,9 млн. грн. Однако, как подчеркивалось на пресс-конференции, эффективная работа городского антикризисного комитета позволила на сегодняшний день снизить задолженность до полутора млн. грн.

Председатель городской администрации Сергей КУНИЦЫН подчеркнул: «за последние дни вместе с прокурором, силовиками, с антикризисной группой… жестко, в открытом режиме проводили мероприятия, и кое-кто задумался. Начали погашать задолженности по заработной плате».

Журналистам также сообщили, что среди должников - 20 предприятий города (из них только 3 - государственной формы собственности). Задолженность по оплате труда в бюджетной сфере Севастополя отсутствует.