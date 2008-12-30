Окраины Черновцов остаются без газа

Окраины Черновцов уже третьи сутки остаются без газоснабжения. Из-за низкого рабочего давления газа в магистралях, город потребляет газ на грани аварийности.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре горсовета, срочные телеграммы Президенту Виктору ЮЩЕНКО и премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО направил городской председатель Николай ФЕДОРУК с просьбой дать соответствующие поручения относительно повышения давления природного газа до уровня бесперебойного и безаварийного газоснабжения города.

Руководители государства проинформированы о том, что в Черновцах сложилась чрезвычайно угрожающая ситуация с обеспечением природным газом. Все предыдущие обращения городской власти к НАК "Нафтогаз Украины" относительно урегулирования этой ситуации остались без должного реагирования. Городской председатель Черновцов Н.ФЕДОРУК просит высших руководителей государства вмешаться, дать соответствующие поручения относительно выделения городу необходимых лимитов газа и его бесперебойных поставок с соответствующим давлением.